НАТО перечислило закрытые для Грузии программы

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Члены НАТО встревожены изменением внешнеполитической траектории Грузии и событиями в стране в последнее время, – отмечается в сообщении. – В связи с этим из 17 инициатив НАТО пять в настоящее время остановлены».

При этом отмечается, что Грузия, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в Альянсе, является «одним из ближайших партнеров НАТО».

Что касается остановленных инициатив, то это программа стратегических коммуникаций, кибербезопасности, управления кризисами, химико-биологическая и радиологическая.

Среди продолжающихся такие, как ПВО, авиация, военная инженерия, военная медицина, подготовка сил спецопераций и другие.

Напомним, что в операции НАТО в Афганистане Грузия имела самый большой контингент среди стран, не являющихся членами Североатлантического альянса. Во время этой миссии 32 грузинских военных погибли, сотни получили ранения различной степени тяжести.