Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
НАТО перечислило закрытые для Грузии программы
Пять из 17 программ НАТО, осуществляемых в Грузии, заморожены из-за якобы отступления страны от евроатлантической траектории, заявил Североатлантический альянс в письме, направленном в грузинское информагентство «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Члены НАТО встревожены изменением внешнеполитической траектории Грузии и событиями в стране в последнее время, – отмечается в сообщении. – В связи с этим из 17 инициатив НАТО пять в настоящее время остановлены».
При этом отмечается, что Грузия, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в Альянсе, является «одним из ближайших партнеров НАТО».
Что касается остановленных инициатив, то это программа стратегических коммуникаций, кибербезопасности, управления кризисами, химико-биологическая и радиологическая.
Среди продолжающихся такие, как ПВО, авиация, военная инженерия, военная медицина, подготовка сил спецопераций и другие.
Напомним, что в операции НАТО в Афганистане Грузия имела самый большой контингент среди стран, не являющихся членами Североатлантического альянса. Во время этой миссии 32 грузинских военных погибли, сотни получили ранения различной степени тяжести.