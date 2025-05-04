Эрдоган обвинил Израиль в пиратстве после атаки на судно «Флотилии свободы»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия Израиля, назвав атаку на гуманитарное судно «Флотилии свободы» чистым бандитизмом и пиратством, передает ТАСС. По его словам, Израиль представляет наибольшую угрозу международному праву и систематически его нарушает. Эрдоган подчеркнул, что суда перевозили гуманитарную помощь и действовали в рамках международного судоходства.

Турецкий лидер также обвинил Израиль в использовании продуктов питания, воды и медикаментов в качестве оружия против палестинцев. Он отметил, что Израиль стремится победить палестинцев не только военной силой, но и блокадой, лишая их необходимых для жизни ресурсов.

Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. По его словам, израильские провокации в регионе ведут только к кровопролитию и дестабилизации. Эрдоган заявил о необходимости сохранения единства и целостности Сирии и недопустимости втягивания страны в новый конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники остались без эвакуации на тонущем судне «Флотилия свободы», а ранее CNN сообщил об атаке беспилотников на это судно.