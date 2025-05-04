За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Киселев сообщил о строительстве бетонных укреплений ВСУ у Константиновки
В районе Константиновки на Украине украинские военные возвели мощные бетонные укрепления, способные выдержать удары, кроме самых тяжелых видов вооружения, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.
Вооружённые силы Украины оборудовали мощные бетонные укрепления на линии фронта в районе Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «СоловьевLive».
По его словам, несмотря на то что украинские войска находятся в низинах, у них имеются преобладающие высоты, а «бетонные укрепления очень мощные и были залиты уже давно». Киселев подчеркнул, что разрушить такие фортификационные сооружения возможно только с помощью авиабомб или тяжелого миномета «Тюльпан».
Эксперт также отметил, что российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, в том числе в районе Купянска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение украинской бригаде «Азов», за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 305 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг», а ранее российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.