Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооружённые силы Украины оборудовали мощные бетонные укрепления на линии фронта в районе Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «СоловьевLive».

По его словам, несмотря на то что украинские войска находятся в низинах, у них имеются преобладающие высоты, а «бетонные укрепления очень мощные и были залиты уже давно». Киселев подчеркнул, что разрушить такие фортификационные сооружения возможно только с помощью авиабомб или тяжелого миномета «Тюльпан».

Эксперт также отметил, что российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, в том числе в районе Купянска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение украинской бригаде «Азов», за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 305 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг», а ранее российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.