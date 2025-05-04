Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с украинской частью русского народа, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это вопрос времени, и отметил, что трагедия, которую переживают народы сейчас, не отменяет перспективы будущего примирения.

Путин сказал: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени». Фрагмент его заявления был опубликован в Telegram-канале «Вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США, а также Путин рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него бывает желание кому-нибудь врезать.