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Морпехи показали трофейное западное оружие из Горналя
Бойцы российской морской пехоты продемонстрировали вооружение западного производства, изъятое у украинских военных после штурма хутора Горналь в Курской области.
Офицер Черноморского флота с позывным Боцман рассказал журналистам, что морские пехотинцы из 810-й отдельной гвардейской бригады продемонстрировали западные образцы оружия, сообщает ТАСС. Среди трофеев оказалась штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. По словам Боцмана, подобное оружие выдается не простым мобилизованным бойцам, а подготовленным профессионалам, которые с этим вооружением вновь вошли на российскую территорию.
Боцман также показал бельгийские пулеметы и подствольные гранатометы, которые были обнаружены в большом количестве после штурма Горналя. По его словам, вместе с оружием захвачено и значительное количество боеприпасов, все они находятся в заводской упаковке и готовы к использованию. Он отметил: «Ну, вернем хозяевам. Они же требуют репарации. Вот мы им сейчас в качестве репарации кое-что вернем, как говорится».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее войска России заблокировали остатки украинских подразделений в селе Горналь, а после операции было опубликовано видео освобожденного монастыря.