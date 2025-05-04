Tекст: Дмитрий Зубарев

Офицер Черноморского флота с позывным Боцман рассказал журналистам, что морские пехотинцы из 810-й отдельной гвардейской бригады продемонстрировали западные образцы оружия, сообщает ТАСС. Среди трофеев оказалась штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. По словам Боцмана, подобное оружие выдается не простым мобилизованным бойцам, а подготовленным профессионалам, которые с этим вооружением вновь вошли на российскую территорию.

Боцман также показал бельгийские пулеметы и подствольные гранатометы, которые были обнаружены в большом количестве после штурма Горналя. По его словам, вместе с оружием захвачено и значительное количество боеприпасов, все они находятся в заводской упаковке и готовы к использованию. Он отметил: «Ну, вернем хозяевам. Они же требуют репарации. Вот мы им сейчас в качестве репарации кое-что вернем, как говорится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее войска России заблокировали остатки украинских подразделений в селе Горналь, а после операции было опубликовано видео освобожденного монастыря.