Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, представители российских силовых структур рассказали, что часть украинских военнопленных, попавших в плен на сумском направлении, высказали желание остаться в России. Однако большинство военнопленных предпочли бы вернуться к своим семьям.

Собеседник агентства отметил, что жены и матери украинских военнослужащих часто обращаются через обратную связь в Telegram и просят не возвращать своих близких на Украину. По его словам, женщины опасаются повторной мобилизации и угрозы жизни мужчин, которых могут казнить за подозрение в шпионаже в пользу России.

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться,» – заявил представитель силовых структур.

Он добавил, что большинство сдавшихся в плен сообщили о попытках уклониться от мобилизации, прохождении краткой подготовки и о том, что командование бросило их на позициях, после чего они приняли решение сдаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же направлении, а ракетным ударом была ликвидирована радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.