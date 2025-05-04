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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    4 мая 2025, 08:50 • Новости дня

    Силовики рассказали о желании пленных ВСУ остаться в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России, несмотря на опасения родственников.

    Как сообщает ТАСС, представители российских силовых структур рассказали, что часть украинских военнопленных, попавших в плен на сумском направлении, высказали желание остаться в России. Однако большинство военнопленных предпочли бы вернуться к своим семьям.

    Собеседник агентства отметил, что жены и матери украинских военнослужащих часто обращаются через обратную связь в Telegram и просят не возвращать своих близких на Украину. По его словам, женщины опасаются повторной мобилизации и угрозы жизни мужчин, которых могут казнить за подозрение в шпионаже в пользу России.

    «Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться,» – заявил представитель силовых структур.

    Он добавил, что большинство сдавшихся в плен сообщили о попытках уклониться от мобилизации, прохождении краткой подготовки и о том, что командование бросило их на позициях, после чего они приняли решение сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же направлении, а ракетным ударом была ликвидирована радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

    3 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая

    Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

    «То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

    Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Минобороны: Черноморский флот уничтожил 23 морских дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение суток нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за последние сутки Черноморский флот уничтожил 23 украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

    Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России ликвидировано семь управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд систем HIMARS американского производства и 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    3 мая 2025, 14:16 • Новости дня
    ВСУ использовали детей для разведки позиций в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные в районе Часового Яра привлекли несовершеннолетних к разведывательной операции, чтобы выявить позиции бойцов бригады «Русь».

    Украинские военные задействовали двух детей примерно одиннадцати и тринадцати лет для разведки позиций бригады «Русь» добровольческого корпуса в составе Южной группировки, передает ТАСС. По словам бойца с позывным Асыл, дети целенаправленно ходили по улицам микрорайона Северный, выкрикивая с акцентом слово «Русские!», чтобы спровоцировать солдат на реакцию.

    Он уточнил, что детей сопровождал один беспилотник с хорошей камерой и несколько дронов со сбросами. Военнослужащие в микрорайоне были быстро предупреждены о возможности провокации, что позволило избежать потерь. По мнению бойца, дети действовали под давлением со стороны украинских военных. Он выразил надежду, что им удалось вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей Часового Яра в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажных домов в Часовом Яре, а подразделения ВС России сковали силы украинской армии в этом населенном пункте.

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    3 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир

    В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры и еще более 90 получили различные повреждения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.

    По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.

    В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.

    Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.

    Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.

    Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.

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    3 мая 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым

    Эксперт Степанов указал на провокацию Британии в атаке дронов и ракет на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированная атака на Крым с применением дронов, безэкипажных катеров и ракет Storm Shadow указывает на участие Британии в эскалации ситуации в Черноморском регионе, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По словам Степанова, комбинированная атака Киева на Крым является провокацией с участием Британии, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что использование высокоточных ракет Storm Shadow при атаке на Крым указывает на увеличение поставок этого вооружения Британией. Он добавил, что носители этих ракет, истребители F-16, могут базироваться в соседних с Россией странах НАТО.

    Степанов подчеркнул, что атака стала частью эскалационной стратегии Запада на фоне предстоящего перемирия и терактов с применением FPV-дронов против гражданских объектов в Крыму.

    Он обратил внимание на кардинальные изменения в концепции ведения боевых действий в Черноморской зоне. По его словам, эффективное противодействие атакам с моря возможно только за счет массового внедрения российских безэкипажных комплексов, эшелонированных сетей дронов и новых систем мониторинга. В частности, аналогичные решения уже внедряются в Китае, где эсминцы получают дополнительные рубежи защиты от дронов.

    Степанов отметил важность создания системы раннего предупреждения, распределенной сети датчиков и мобильных комплексов визуального контроля для своевременного обнаружения угроз. Также, по его мнению, все это должно поддерживаться авиацией, барражирующими боеприпасами и космическими средствами слежения. Ключевым шагом эксперт считает полное закрытие морского пространства для любой активности с северного Причерноморья, что особенно важно в преддверии туристического сезона в Крыму.

    Напомним, российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Системы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины были зафиксированы над Крымом.

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    3 мая 2025, 16:38 • Новости дня
    В Ростовской области пострадали 11 домов после атаки ВСУ дронами

    В Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены 11 домов

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по ЧС завершила обследование поврежденных после атаки украинских дронов домов и зданий в Целинском районе Ростовской области, повреждены 11 частных домов, сообщила глава администрации района Оксана Косенко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Косенко, в результате ночной атаки украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области были повреждены 11 частных домов и два коммерческих здания.

    Она сообщила, что комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов. Было отмечено, что частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домах, двух коммерческих организациях и двух муниципальных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что центр внешкольной работы и дом культуры пострадали при атаке украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области.

    До этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА.

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    3 мая 2025, 12:53 • Новости дня
    Российские военные за сутки поразили завод боеприпасов и склады ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили за сутки объект по производству боеприпасов и скопления украинских военных в 152 районах, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за сутки российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили скопления украинских войск в 152 районах.

    В числе поражённых целей оказался завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также объекты военной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты управления беспилотниками.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где осуществляли ремонт иностранных бронемашин и изготавливали детали для беспилотников.

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    3 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Три человека пострадали после прилета боеприпаса в Белгородской области

    Семья из трех человек получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва во дворе частного дома в Архангельском были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Семья из трех человек пострадала после того, как во двор их частного домовладения в селе Архангельское Шебекинского округа прилетел боеприпас, передает РИА Новости. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, у всех пострадавших диагностированы баротравмы и контузии. Пожилую женщину медики после оказания первой помощи отправили в белгородскую городскую больницу №2, ее шестнадцатилетнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался и остался дома.

    Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего были осмотрены и направлены в профильные лечебные учреждения области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины провели обстрел города Энергодар в Запорожской области, за сутки осуществили 23 атаки на Донецкую народную республику с применением 87 боеприпасов в районе Горловки и на красноармейском направлении, а также обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, совершив 41 артиллерийский удар за день.

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    3 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны: Потери ВСУ составили более 1250 военных за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Потери украинских войск на протяжении суток в зонах действия группировок «Центр», «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» составили свыше 1250 военных и разнообразную военную технику, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в зоне «Центр» украинская армия лишилась до 460 военных, танка AMX французского производства, четырех боевых машин, трех автомобилей и артиллерийского орудия. Также были поражены различные подразделения ВСУ и Нацгвардии в районах ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

    В зоне ответственности группировки «Север» потери составили до 170 военных, при этом уничтожены две бронемашины, шестнадцать автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Удары были нанесены по украинским подразделениям в Сумской и Харьковской областях.

    В зоне группировки «Запад» зафиксированы потери более 220 военных, бронетранспортера М113 американского производства, реактивной установки Heron производства Хорватии, четырех автомобилей и пяти артиллерийских орудий, а также уничтожены три склада боеприпасов.

    В зоне «Юг» потери ВСУ составили более 235 военных, бронетранспортера М113, трех автомобилей, четырех артиллерийских орудий, включая два западного производства, уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

    В зоне группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 военных, одну боевую бронемашину, восемь автомобилей и четыре полевых орудия, из которых две произведены странами НАТО.

    С начала проведения спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 55 183 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 128 танков и других бронированных машин, 1 555 боевых машин реактивной артиллерии, 24 388 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 34 914 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    3 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молокозавод в Каменке-Днепровской подвергся нескольким артиллерийским ударам, после которых на территории предприятия вспыхнул пожар.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по молокозаводу в Каменке-Днепровской Запорожской области. В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили о продолжении обстрелов гражданской инфраструктуры в регионе.

    По предварительной информации, в результате одного из попаданий на территории завода произошло возгорание. Данные о разрушениях и пострадавших в настоящий момент уточняются.

    В администрации округа отметили, что сохраняется угроза повторных ударов по этому объекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника, а за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    3 мая 2025, 20:01 • Новости дня
    В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные силы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные огневые средства Черноморского флота с 16.40 до 18.15 по московскому времени обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Операция прошла в акватории Черного моря.

    Ранее российские военные за сутки уничтожили 23 катера ВСУ при попытке атаки на Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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    3 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Над Мурманской и Белгородской областями уничтожили по одному БПЛА

    ПВО уничтожила по одному БПЛА над Мурманской и Белгородской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Мурманской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены около 21.15 по московскому времени.

    Один из беспилотников был сбит над территорией Белгородской области. Второй беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Мурманской области.

    Ранее силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью.

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    3 мая 2025, 15:44 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили Bradley ударом «Ланцета» в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили американскую БМП Bradley в Сумской области.

    Военнослужащие группировки войск «Север» выявили в лесистой местности Сумской области боевую машину пехоты Bradley с помощью воздушной разведки, передает РИА «Новости».

    После анализа полученных данных было принято решение нанести удар по цели.

    В результате расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» осуществил точное попадание по американской БМП, уничтожив ее.

    Минобороны России уточнило, что контроль над результатами поражения техники велся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

    Ранее группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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