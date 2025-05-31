Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Нью-Йорке за шесть лет резко выросло число нападений на полицию
Число нападений на полицейских в Нью-Йорке за шесть лет выросло на 63%
За шесть лет в Нью-Йорке количество нападений на полицейских увеличилось на 63%, достигнув 970 случаев только за первые пять месяцев 2025 года.
Нью-Йорк за последние шесть лет испытал значительный рост числа нападений на сотрудников полиции, свидетельствует статистика департамента полиции города, передает РИА «Новости».
С начала этого года и до конца мая зарегистрировано 970 таких инцидентов, а за аналогичный период 2019 года их было 595, то есть количество нападений выросло на 63%.
По данным полиции, только в 2025 году по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил почти 4,5%. Минимальное число нападений на сотрудников полиции наблюдалось во время пандемии с 2020 по 2021 год. После этого количество подобных преступлений начало резко увеличиваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей и ранил четырех девочек. Полиция задержала преступника после семи выстрелов.
А одним из самых громких за последнее время было убийство главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке.