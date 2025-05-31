Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.18 комментариев
Пентагон выделил более 1 млрд долларов на ударную систему
Министерство обороны США заключило крупный контракт на обновление системы Conventional Prompt Strike в рамках долгосрочной модернизации вооружения.
Заказ Пентагона на сумму более одного миллиарда долларов был передан оборонной корпорации Lockheed Martin, передает ТАСС. Согласно опубликованной информации, компания должна разработать модификацию системы оперативного удара Conventional Prompt Strike («Конвенциональный быстрый удар»).
В обязанности подрядчика входит полный спектр услуг: управление программой, инженерные решения, интеграция систем, а также закупка материалов, инструментов и оборудования для производства ракет и комплекса пусковых программ. Система Conventional Prompt Strike предназначена для быстрого нанесения высокоточного удара по удаленным целям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах создания беспилотной версии истребителя F-35. Lockheed Martin и немецкая компания Rheinmetall запустили совместное производство снарядов на территории Европы. ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM от Lockheed Martin для повышения точности и эффективности.