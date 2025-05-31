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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    4 комментария
    31 мая 2025, 10:39 • Новости дня

    Пентагон выделил более 1 млрд долларов на ударную систему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны США заключило крупный контракт на обновление системы Conventional Prompt Strike в рамках долгосрочной модернизации вооружения.

    Заказ Пентагона на сумму более одного миллиарда долларов был передан оборонной корпорации Lockheed Martin, передает ТАСС. Согласно опубликованной информации, компания должна разработать модификацию системы оперативного удара Conventional Prompt Strike («Конвенциональный быстрый удар»).

    В обязанности подрядчика входит полный спектр услуг: управление программой, инженерные решения, интеграция систем, а также закупка материалов, инструментов и оборудования для производства ракет и комплекса пусковых программ. Система Conventional Prompt Strike предназначена для быстрого нанесения высокоточного удара по удаленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах создания беспилотной версии истребителя F-35. Lockheed Martin и немецкая компания Rheinmetall запустили совместное производство снарядов на территории Европы. ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM от Lockheed Martin для повышения точности и эффективности.

    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

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    29 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию в Газе

    Израиль согласился на предложение Уиткоффа по перемирию и освобождению заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе, одобренному Израилем.

    Израиль согласился принять новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами в Газе.

    «Израиль принимает новый план Уиткоффа», – сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet. Согласно заявлению, предложение включает меры по прекращению огня и освобождению заложников. Детали самого плана не раскрываются, однако отмечается, что он разработан при участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    Ранее Израиль неоднократно отвергал другие схемы перемирия, настаивая на освобождении всех удерживаемых граждан до остановки военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и интенсивный огневой контроль над жилыми районами.

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    28 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    Индия экстренно закупила у России новые ракеты

    ВВС Индии получили российские ракеты РВВ-СД для МиГ-29 и Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

    Индийские военно-воздушные силы оснастили истребители МиГ-29 и Су-30МКИ ракетами класса «воздух – воздух» РВВ-СД-А2А российского производства, сообщает ТАСС. По данным Indian Defence News, закупка новых боеприпасов связана с ростом напряженности с Пакистаном и необходимостью укрепления обороноспособности страны.

    Ракеты РВВ-СД относятся к новому поколению и способны поражать цели на расстоянии до 110 км. Их разработчиком выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» – дочернее предприятие Корпорации тактического ракетного вооружения. В ракете используются современные цифровые технологии, многоканальные системы наведения и инновационные материалы, что обеспечивает ей превосходство над предыдущими моделями.

    В Indian Defence News подчеркнули, что РВВ-СД станут основным вооружением для индийских истребителей вплоть до завершения национальных проектов по созданию собственных ракет Astra и доработке нового бортового локатора MkIII для Су-30МКИ, который повысит возможности обнаружения малозаметных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Обе страны продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    29 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Индия начала разработку истребителя-невидимки пятого поколения

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные ведомства Индии инициировали проект по разработке истребителя пятого поколения AMCA, чтобы укрепить авиационный потенциал на фоне обострения отношений с Пакистаном, пишет Hindustan Times.

    Правительство Индии одобрило программу разработки собственного истребителя-невидимки пятого поколения – усовершенствованного среднего боевого самолета (AMCA) спустя несколько недель после военных действий против Пакистана в рамках «Операции Синдур», пишет Hindustan Times.

    «ВВС Индии сыграли решающую роль во время индийской «Операции Синдур», уничтожив инфраструктуру террористов и другие критически важные военные объекты в ответ на эскалацию Пакистана», – сказано в материале.

    Агентство по развитию авиации, центральный орган по реализации программы, вскоре запустит конкурс среди оборонных компаний на прототип двухмоторного истребителя пятого поколения, говорится в заявлении министерства обороны.

    Заявки смогут подавать представители как частного, так и государственного сектора, а производство будет осуществляться в сотрудничестве с индийской компанией.

    По данным газеты, в марте частный сектор призвали поучаствовать в производстве военных самолетов для вооруженных сил в попытке снизить нагрузку на государственную Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), которую критиковали за медленную поставку легких боевых самолетов Tejas.

    «Программа истребителей пятого поколения имеет решающее значение для обеспечения боевых возможностей индийских ВВС, численность эскадрильи которых сократилась с утвержденных 42 до 31. Эскадрилья обычно состоит из 16-18 самолетов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

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    30 мая 2025, 14:36 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о планах построить до десяти БДК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ВМФ может получить до десяти больших десантных кораблей проекта 11711 по планам новой программы вооружений, ожидающей утверждения, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, в следующей государственной программе вооружений может быть заложено строительство до 10 больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 для нужд Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    «В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», – сообщил адмирал Моисеев во время церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев» на заводе «Янтарь».

    Он также подчеркнул, что окончательное решение о количестве и параметрах кораблей будет принято после утверждения новой госпрограммы вооружений.

    В пятницу в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году.

    БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта.

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    28 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине

    Пушилин: Они стараются помешать мирному урегулированию конфликта

    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что снятие Западом ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия отдаляет перспективу мирного урегулирования ситуации на Украине.

    «Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом», – передает РИА «Новости».

    Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов, Пушилин добавил, что пока в ДНР наблюдают, смотрят за действиями.

    «Не только за словами, но и за действиями как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликт», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

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    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

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    28 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Швейцария одобрила продажу Германии 71 танка Leopard 1A5

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Власти Швейцарии санкционировали продажу немецкой компании 71 танка Leopard 1A5, сообщает ТАСС. Разрешение было выдано при условии, что техника и ее комплектующие не могут быть переданы Украине, о чем стороны предоставили соответствующие договорные гарантии.

    В сообщении правительства подчеркивается, что продажа не противоречит швейцарскому эмбарго на экспорт вооружений в связи с ситуацией на Украине. RUAG MRO, подразделение швейцарского концерна RUAG, не обязано получать дополнительные разрешения на сделку, если выполняются условия по  запрету экспорта в зоны конфликтов.

    В настоящее время законы Швейцарии запрещают реэкспорт приобретенного у нее оружия в зоны вооруженных конфликтов. Из-за этого власти страны неоднократно отказывали Германии, Дании и Испании в просьбах поставить вооружения и боеприпасы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

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    30 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    В Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе спустили на воду модернизированный большой десантный корабль «Владимир Андреев» с увеличенным водоизмещением и улучшенными условиями для экипажа.

    Торжественный спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев» состоялся на Прибалтийском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации «Янтарь» в Калининграде, передает ТАСС. Корабль класса БДК построен по модернизированному проекту 11711 по заказу Минобороны России и стал самым крупным по водоизмещению, созданным для ВМФ в современной России, отметили в пресс-службе завода.

    В составе ВМФ России уже эксплуатируются два подобных корабля – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Новый БДК отличается увеличенной площадью вертолетной палубы, улучшенной архитектурой надстройки, повышенной мощностью двигательной установки, наличием подруливающих устройств и расширенными возможностями по размещению экипажа. Водоизмещение корабля также стало больше по сравнению с предшественниками.

    Корабль способен транспортировать до 15 танков или около 35 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также перевозить батальон морской пехоты. Вооружение включает две артиллерийские установки АК-630 и одну АК-630М-2. Предусмотрено базирование вертолетов Ка-27 или Ка-29.

    Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявил: «При его строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии, которые подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами, БДК способны решать задачи в любой части Мирового океана».

    Корабль назван в честь адмирала Владимира Андреева, руководившего десантными операциями на Тихом океане в 1945 году. На церемонии традиционно провели освящение судна и разбили бутылку шампанского о борт. Отличившиеся работники завода были награждены. После спуска корабля приступят к достроечным работам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта. Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ.

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    29 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лидеры Персидского залива выступили против ударов по Ирану

    Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия осудили возможные удары по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководители трех крупнейших государств Персидского залива выразили опасения из-за угрозы удара по ядерным объектам Ирана и поддержали дипломатические переговоры.

    Лидеры Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана во время встреч с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios. По данным портала, руководители стран призвали Трампа продолжать добиваться новой ядерной сделки и выразили обеспокоенность риском ответных ударов со стороны Ирана по их территориям, где размещены американские военные базы.

    Эмир Катара особо отметил, что в случае атаки по Ирану страны Персидского залива понесут наибольшие потери. Саудовская Аравия и Катар выразили тревогу по поводу возможного удара Израиля, а власти ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое решение конфликта было бы наилучшим исходом. Лидеры трех государств также поддержали усилия Трампа по проведению переговоров с Тегераном.

    Ранее президент США заявил, что предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры по ядерной программе. В то же время, по данным CNN, Израиль в последние месяцы рассматривает возможность военного удара по иранской ядерной инфраструктуре, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки.

    На прошлой неделе в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана. По итогам раунда участники отметили «определенный, но не окончательный прогресс» и выразили надежду на достижение договоренностей в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о готовности к атаке на ядерные объекты Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что создание регионального ядерного консорциума не рассматривается как альтернатива национальной программе обогащения урана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не согласится на новые договоренности с США при условии отказа от обогащения урана для мирных целей.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    29 мая 2025, 11:31 • Новости дня
    Lockheed Martin объявил о планах создать беспилотный F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Lockheed Martin намерен оснастить истребитель F-35 системой опционального автономного управления, что позволит ему выполнять полеты без пилота.

    Американская компания Lockheed Martin планирует разработать версию истребителя F-35 с системой опционального автономного управления, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и главу корпорации Джеймса Теклета.

    «Lockheed Martin планирует создать версию F-35, которая сможет летать без пилота», – отмечается в сообщении портала.

    Defense One уточняет, что в рамках модернизации F-35 рассматриваются также обновления стелс-покрытия, реконструкция сопел двигателя, изменение аэродинамической формы и расширение возможностей радиоэлектронной борьбы. Подобные доработки связаны с развитием программы Next Generation Air Dominance (NGAD), которая нацелена на создание истребителей нового поколения.

    По словам Теклета, внедрение автономного управления может занять «относительно скромные» сроки благодаря имеющимся наработкам Lockheed Martin. Уже в 2023 году F-35 показал определенные автономные функции: самолет пролетел 11 минут после катапультирования пилота.

    Тем не менее портал отмечает, что официально полностью автономную версию F-35 власти США пока не обсуждали. Представители Министерства обороны также не давали публичных комментариев по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль была отложена из-за выявленных неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки из-за покупки данных самолетов. В стране признали нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

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