Кузнецов: Россия проявляет гуманизм к недружественным странам, не нанося удар первой

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Мы зачастую проявляем очень много гуманизма и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия», передает РИА «Новости».

По словам Кузнецова, все действия МИД России остаются реакцией на недружественные шаги других государств. Он отметил, что российская сторона всегда руководствуется принципом взаимности и защищает интересы страны, исходя из логики дипломатии.

Кузнецов также добавил, что построение отношений на международной арене не зависит исключительно от воли одной стороны, а требует взаимного учета интересов и уважения к суверенитету дипломатических миссий.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение будущего безопасности на Европейском континенте невозможно без участия стран Европы. Кроме того, Песков отметил, что европейские страны не способствуют установлению мира, а лишь наращивают давление на Россию. Также он заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

Ранее министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.