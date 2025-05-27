  • Новость часаПутин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
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    Как польские ордена попали на российские мемориальные комплексы
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    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    Лавров предложил место для второго раунда переговоров по Украине
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    12 комментариев
    27 мая 2025, 16:25 • Новости дня

    Песков заявил о новых попытках Европы усилить давление

    Песков обвинил Европу в препятствовании мирным усилиям в отношении России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не способствуют установлению мира, а лишь наращивают давление на Россию.

    Европейские государства не содействуют продвижению мира, а напротив, продолжают усиливать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, действия Европы не приводят к деэскалации ситуации и не способствуют мирным усилиям.

    «Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», – подчеркнул Песков. Он добавил, что Европа своими поступками никак не способствует процессу мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Россия своими действиями показывает готовность как к мирному урегулированию украинского кризиса, так и к продолжению военной фазы СВО на фоне усиления давления Запада.

    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

    23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.

    В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

    26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

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    27 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Леонид Кравчук был готов уступить Крым Москве во время подписания Беловежских соглашений.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым России еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще подписывался договор о прекращении существования СССР, сообщает бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что Кравчук лично рассказывал ему: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", я бы отдал». По словам Азарова, между УССР и РСФСР существовали административные границы, в рамках которых Севастополь не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой, переданной в административное управление УССР.

    Бывший премьер также отметил, что в договоре от 1997 года были урегулированы почти все вопросы между Россией и Украиной, кроме морской границы в Керченском проливе. Азаров задался вопросом, на каком основании сейчас в Киеве заявляют о принадлежности Крыма и Севастополя Украине.

    Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и объявили о создании Содружества Независимых Государств.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

    Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    27 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Балтфлот начал совместные учения с Северным флотом и ВКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Балтийском море начались масштабные учения, в которых задействованы более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.

    Плановые учения по обороне пунктов базирования начались с участием Балтийского и Северного флотов при поддержке Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов, передает ТАСС.

    Пресс-служба Балтийского флота сообщила: «В акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач».

    В маневрах задействовано более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики. В учениях участвуют до 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

    Флотские экипажи на полигонах боевой подготовки отрабатывают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев отметил, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

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    27 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ«) положительно оценил идею создания одноименного раздела на «Госуслугах».

    В ходе заседания прозвучало предложение от вице-президента ПАО «Ростелеком» Дмитрия Огуряева создать на «Госуслугах» раздел «Россия – страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы и информация о проектах, сообщается на сайте Кремля.

    «Предложение я услышал, хорошее», – оценил Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уже созданы инструменты, которые позволят быстро реализовать инициативу. Он также отметил, что для этого не потребуется дополнительное финансирование.

    Ранее Путин рассказал о росте числа иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей».

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ
    Зафиксирован рост переходов американцев в православие
    Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч получил тюремный срок

    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

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    Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

    Массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на недавние атаки беспилотников ВСУ, показали готовность и возможность России отстаивать свои интересны и защищать своих граждан. При этом в Кремле критику из Белого дома по поводу российских действий связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне переговорного процесса. Подробности

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    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР

    В России намерены унифицировать школьные учебники по всем предметам. Данная мера призвана сформировать в стране единое образовательное пространство. По мнению экспертов, введение общих программ на территории страны гарантирует детям получение необходимых знаний в полном объеме. Как инициатива скажется на системе образования и останется ли в ней место для уникальных авторских методик? Подробности

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    Украина надоела всей Европе

    Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков, прежде всего тех стран, которые являются непосредственными соседями Украины. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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