Песков обвинил Европу в препятствовании мирным усилиям в отношении России

Tекст: Денис Тельманов

Европейские государства не содействуют продвижению мира, а напротив, продолжают усиливать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, действия Европы не приводят к деэскалации ситуации и не способствуют мирным усилиям.

«Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», – подчеркнул Песков. Он добавил, что Европа своими поступками никак не способствует процессу мирного урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

Дипломат Константин Долгов отметил, что Россия своими действиями показывает готовность как к мирному урегулированию украинского кризиса, так и к продолжению военной фазы СВО на фоне усиления давления Запада.