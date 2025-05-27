Дипломат Долгов: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Москва готова к мирному урегулированию. Но для этого необходима политическая воля Киева и его западных кураторов. Пока же мы видим только попытки эскалации и срыва переговоров. Европа заявляет о якобы снятии ограничений на дальность украинских ударов, а ВСУ бьют по российским регионам», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Пока никто со стороны наших оппонентов не брал на себя обязательств по деэскалации. Поэтому мы продолжаем наносить удары по военным объектам ВСУ и всему, что с ними связано. Москва действует избирательно, хотя на Украине уже трудно отделить военную инфраструктуру от гражданской, поскольку все подчинено одной цели – противодействию России», – заметил он.

«Таким образом наша страна показывает готовность к продолжению военной фазы СВО, а также к усилению давления Запада. Собственно, наши удары по инфраструктуре – это ответ на беспрецедентные атаки БПЛА со стороны ВСУ, а не изменение позиции по переговорам», – указал собеседник, напомнив, что Киев активизировал налеты, начиная с 9 мая.

Спикер подчеркнул: Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора с определением принципов и сроков урегулирования, а также возможного прекращения огня на определенное время.

«Это, однако, не означает, что Россия откажется от защиты своих интересов. Документ позволит нам на общемировом уровне зафиксировать разногласия, которые нужно будет решить перед завершением СВО», – продолжил дипломат.

Ранее Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу. По словам первого зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств, препятствующих мирному урегулированию.

Тем временем, российские силы продолжили наносить удары по украинской инфраструктуре. Так, во вторник воздушная тревога звучала в Сумской и Харьковской областях. Накануне в Киеве и Харьковской области также сообщали о взрывах.

Чуть ранее российские войска нанесли серию крупных ударов высокоточными ракетами и ударными беспилотниками по целому ряду объектов на Украине. Целью атаки «Искандером» стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад, расположенный там же.

Кроме того, высокоточным оружием и дронами был нанесен удар по предприятию, выпускающему ракеты и БПЛА. Всего объекты украинского ВПК атаковали 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и другие) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»).

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям», – прокомментировал происходящее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.

Напомним, на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который вызвал шок в Брюсселе и Киеве. Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе беседы российский лидер показал непреклонность своей позиции, а глава Белого дома увидел, что истинным сторонником войны является Европа.