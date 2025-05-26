Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

Tекст: Евгений Поздняков

Дональд Трамп раскритиковал действия российской армии. «Я недоволен тем, что делает Владимир Путин. С ним что-то случилось. Ракеты и беспилотники без всякой причины обстреливают города Украины», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. На этом фоне президент США также заявил, что он «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против Москвы, отмечает Reuters.

Таким образом Дональд Трамп отреагировал на серию крупных ударов России по целому ряду объектов на Украине. Так, 23 мая целью атаки «Искандером» стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад, расположенный там же.

На следующий день военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и БПЛА. Кроме того, 25 мая по предприятиям украинского ВПК ударили суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и другие) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»).

Военные эксперты отмечали, что российским военным удалось «перегрузить» системы ПВО противника. По их оценкам, масштабное применение дронов привело к сбоям в комплексах обороны. Кроме того, возросший уровень разведки со стороны РФ также сделал атаки более эффективными и скоординированными.

При этом глава Белого дома не упомянул, что серия ударов стала ответом на ежедневные атаки беспилотников ВСУ по регионам России. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА и «вертолет президента был фактически в эпицентре отражения».

На этом фоне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что действия российской армии были направлены на обеспечение безопасности страны. «Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы», – напомнил он.

При этом, по словам Пескова, атаки со стороны Украины не прекращаются и по сей день, в связи с чем Москва вынуждена принимать адекватные меры ответа. Что касается резкой критики Дональда Трампа в адрес Путина, пресс-секретарь связал ее с «эмоциональной перегрузкой» главы Белого дома. Он добавил, что начало переговорного процесса является ответственным моментом для всех его сторон, что сказывается на чувствах участников.

Напомним, последний контакт главы Белого дома с Владимиром Путиным состоялся неделю назад. Лидеры беседовали по телефону, а главным итогом разговора стала фактическая поддержка президентом США российской формулы «сначала переговоры, а потом прекращение огня», пишет «Коммерсант».

«Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС.

«По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев.

Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник. «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась, и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

Примечательным он нашел и то, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог. По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли.

«Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать более сильного боксера уступить другому»,

– подчеркнул аналитик. Суть претензий со стороны президента США сводится к тому, что Вашингтон недоволен ходом конфликта на Украине, добавляет Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, глава Белого дома поставил слишком многое на урегулирование конфликта.

«Трамп, по всей видимости, рассчитывал, что его миротворческие усилия приведут к заморозке линии фронта. Но у Москвы есть свое видение, и мы планомерно всеми способами – дипломатическими и военными – приближаем победу», – отметил он.

«Изменение в динамике боевых действий и успехи российской армии вынуждают Брюссель и Киев сильнее прежнего просить о помощи Соединенные Штаты, и Трамп вынужден реагировать на это. Отсюда довольно острые заявления в информационном пространстве», – пояснил политолог.

«Однако республиканец по-прежнему рискует попасть в капкан – то есть, вернуть Вашингтон в конфликт в качестве прямого участника, как это было при Байдене.

Правда, пока глава Белого дома с этим "борется": он не готов безвозмездно выделять Украине новые транши вооружений и финансовой помощи. Мнение Трампа может измениться, если Европа окажет давление и подберет нужные "ключики" к нему», – рассуждает аналитик.

Говоря об ударах ВС России, на которые указал Трамп, Ткаченко подчеркнул: в качестве целей выбираются исключительно военные объекты. «Ожидать от европейцев объективной оценки хода боевых действий не приходится. Судя по всему, американскому лидеру передают однобокую информацию», – считает он.

«Фактически нам навязывают информационную войну, участники которой не слышат наши аргументы и будут их критиковать без оснований», – добавил собеседник. Что касается озвученной угрозы санкциями, то здесь мнение американца крайне изменчиво, заметил эксперт.

«Если мы попытаемся восстановить логику республиканца, то она может выглядеть так: Россия для Соединенных Штатов – привлекательный партнер. У Вашингтона и Москвы есть ряд точек соприкосновения. Сценарий, при котором Трамп вводит санкции, будет означать сворачивание прежних идей о налаживании экономического сотрудничества. Более того, это приведет к потере лица главой Белого дома. С одной стороны, США вновь взвалят на себя ношу конфликта, а с другой – потеряют перспективы вернуться на российский рынок», – заключил Ткаченко.