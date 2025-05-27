Взрывы прогремели на Украине

Трактовка нашей цивилизационной принадлежности ощутимо зависит от нашего положения в пространстве. Очень важно, из какой точки мы смотрим на себя и на других людей.16 комментариев
Трактовка нашей цивилизационной принадлежности ощутимо зависит от нашего положения в пространстве. Очень важно, из какой точки мы смотрим на себя и на других людей.16 комментариев
Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?10 комментариев
Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».
Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».
Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.
Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.
Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Песчаным в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в возле Северска, Закотного, Серебрянки, Константиновки и Выемки в ДНР.
Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Октябрьского, Новооленовки, Артема, Петровского, Димитрова, Новоторецкого и Гродовки в ДНР.
Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Новополя, Отрадного в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.
ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригад береговой обороны и теробороны вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.
Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Романовку в ДНР. За день до этого российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное. А до этого российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.
Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.
Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.
Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»
«Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».
По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.
«Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.
Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.
Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.
По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.
Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.
Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.
О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».
Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.
Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.
Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».
В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.
Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией
Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.
По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».
Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.
Глава разведки Украины обеспокоен влиянием РПЦ на украинских беженцев в Европе
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что часть из шести с половиной миллионов украинцев, покинувших страну из-за конфликта, посещают храмы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». По его словам, многие украинцы уехали в разные страны Европы, такие как Польша, Германия, Италия и Черногория, где есть приходы РПЦ, и оказываются под ее влиянием.
Иващенко отметил, что на Украине Служба безопасности Украины ограничивает деятельность канонической Украинской православной церкви по причине предполагаемых связей с РПЦ, однако за границей такие меры не применяются. Он посетовал, что в других странах украинцы могут свободно посещать Русскую православную церковь.
В интервью агентству «Укринформ» он также заявил: «Часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадают под влияние Русской церкви… Люди уехали в Польшу, Германию, Италию, Черногорию – кто куда. А там тоже русские».
Иващенко добавил, что за пределами Украины люди, посещающие РПЦ, находятся под юрисдикцией местных законов, а не под контролем украинских спецслужб, что он считает проблемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины сообщил, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, следует обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных.
Президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом», который не замечают во всем мире, и предупредил, что «это аукнется».
Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot
Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.
Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.
По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.
Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Староконстантинов – это военный аэродром, расположенный в пяти километрах восточнее одноименного города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. В 2021 году аэродром был сертифицирован по стандартам НАТО. Помощь в модернизации и реконструкции оказали США, здесь было установлено американское навигационное оборудование для посадок самолетов, отремонтирована взлетно-посадочная полоса.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, удары наносились по складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации, отчитались в Минобороны.
Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 ЗРК, 23 594 танка и других бронемашин, 1564 боевые машины РСЗО, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В минувшие выходные сообщалось, что ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине.
За минувшую неделю ВС России нанесли 12 ударов высокоточным оружием.
ЕС решил рассмотреть варианты выхода из директивы о временной защите украинцев
По данным портала, Евросоюз рассматривает возможность выхода из Директивы о временной защите, которая с 2022 года позволила миллионам граждан с Украины проживать и работать в странах ЕС, передает ТАСС.
Действие директивы было рассчитано на три года, но Еврокомиссия продлила его до марта 2026 года. Сейчас, по информации дипломатов, внутри ЕС обсуждаются «стратегии выхода» из-за изменяющейся геополитической ситуации.
Большинство государств Евросоюза поддерживает продление действия директивы, однако эксперты отмечают, что для дальнейшей пролонгации осталось мало правовых оснований. Старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер заявил, что ЕС «ходит по тонкому льду с последним продлением». Он добавил, что необходимо всесторонне обсуждать альтернативы и варианты выхода из директивы.
Один из обсуждаемых сценариев – ограничение сферы защиты для украинцев. Согласно Euractiv, предполагается, что тем, кто вернулся на Украину «навсегда», могут запретить повторный въезд в страны ЕС в течение нескольких месяцев, а вновь прибывшие не смогут пользоваться льготами по действующим правилам.
Ожидается, что этот вопрос могут поднять уже 12–13 июня на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам. Решение по дальнейшей судьбе директивы может существенно повлиять на положение украинцев, находящихся в странах Евросоюза.
Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.
Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.
Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.
Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.
«Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.
По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.
Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.
Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».
Администрация президента воздерживается от громких заявлений о поставках оружия Украине из опасения спровоцировать негативную реакцию России, сообщает WP, передает ТАСС. По данным европейских чиновников, Белый дом полагает, что такие действия могут поставить под угрозу возможные мирные переговоры.
«Теперь они, по всей видимости, думают, что если сделают громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, это очень разозлит президента России Владимира Путина. Они, скорее всего, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», – отметил собеседник издания.
В Киеве, согласно публикации, считают, что США готовы лишь продать боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, а не передать их бесплатно, как это делала предшествующая администрация.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.
Владимир Зеленский сообщал о планах Украины приобрести у США большой пакет оружия, включая 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, за средства, которые Киев готов найти для этой сделки.
Государственный долг Украины увеличился за апрель почти на 5% и составил 180 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.
«За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном – на 4,8% (+8,2 млрд долларов)», – написал Гетманцев в Telegram-канале.
По его данным, на 30 апреля совокупный госдолг и гарантированный государством долг в гривне составил 7,480 трлн, в валютном эквиваленте – 180 млрд долларов.
Гетманцев отметил, что с января по апрель долг вырос на 8,4%, или на 13,9 млрд долларов. Основная часть увеличения произошла за счет роста задолженности перед Евросоюзом, которая составила 13,1 млрд долларов за четыре месяца благодаря нескольким траншам по различным программам.
Депутат добавил, что в структуре украинского госдолга 74,5% приходится на внешний долг. Бывший премьер Николай Азаров подчеркивал, что страна не сможет обслуживать долг без постоянной помощи Запада. Издание «Экономическая правда» прогнозировало, что в 2025 году госдолг Украины достигнет 110% от ВВП.
Власти в Киеве признают, что самостоятельно финансируют только военные расходы, а остальные статьи бюджета покрываются зарубежной поддержкой, причем большая часть средств предоставляется в виде кредитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. А министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.
Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.
Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.
«Северяне» отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу: на направлении Рыжевка – Теткино и из Павловки в направлении поселка Новый Путь. Большинство украинских военных уничтожены, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено девять единиц вражеской техники, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Сумском направлении российские штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности, продвинувшись в окрестностях сел Беловоды и Юнаковка и выбив ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе села Водолаги.
«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и вражеские ПУ БПЛА», – говорится в сообщении. В Волчанске зачищены семь домовладений, российские войска продвинулись на направлении села Волчанские Хутора.
«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить украинскую группировку для «Теткинской провокации».