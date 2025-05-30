Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
Депутат назвал интеграцию с «Госуслугами» главным ноу-хау цифровой платформы
Депутат ГД назвал интеграцию с «Госуслугами» главным ноу-хау цифровой платформы
Интеграция нового национального цифрового сервиса с «Госуслугами» призвана устранить анонимность пользователей и повысить безопасность.
Главное новшество разрабатываемой российской цифровой платформы заключается в полной интеграции с системой «Госуслуги», сообщил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью – за счет плотной интеграции с «Госуслугами», – написал депутат.
Горелкин подчеркнул, что анонимность облегчает совершение преступлений, способствует реализации различных мошеннических схем и создает риски для пользователей. Он также отметил, что иностранные сервисы не заинтересованы в борьбе с подобными угрозами и не ставят в приоритет безопасность россиян. По его мнению, только отечественная разработка платформы может гарантировать необходимый уровень защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли законопроект о расширении возможностей цифровых государственных услуг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, подчеркнув ее важность для развития цифровизации в России.