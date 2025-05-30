Песков прокомментировал законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг

Tекст: Алексей Дегтярев

«Появление национального мессенджера – это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что зарубежных аналогов очень много, они все доступны.

По словам представителя Кремля, должны появиться несколько национальных мессенджеров, необходима конкурентная среда, так как мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях жесткой конкуренции.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о решении свернуть планы по интеграции портала «Госуслуг» с Telegram. По его словам, работа будет сосредоточена на российских сервисах.