Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Песков прокомментировал законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
Российский сервис отправки сообщений должен уметь конкурировать с иностранными аналогами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Появление национального мессенджера – это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что зарубежных аналогов очень много, они все доступны.
По словам представителя Кремля, должны появиться несколько национальных мессенджеров, необходима конкурентная среда, так как мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях жесткой конкуренции.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о решении свернуть планы по интеграции портала «Госуслуг» с Telegram. По его словам, работа будет сосредоточена на российских сервисах.