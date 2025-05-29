Минцифры отказалось от интеграции «Госуслуг» с Telegram после обсуждения

На конкурс «Это у нас семейное» за первые сутки зарегистрировались более 13 тыс. человек

Tекст: Дарья Григоренко

Наибольшую активность на данный момент демонстрируют жители Москвы (755 человек), Московской (591), Свердловской областей (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399 человек), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова поделилась главными цифрами спустя сутки после старта и отметила, каким значимым стал проект для всех россиян: «По тому, как активно семьи подают заявки в первый день, мы видим: наш конкурс любят и ждали. Более 13 тыс. человек из всех 89 регионов страны уже зарегистрировались на участие, и есть даже те, кто уже выполнил первые обязательные задания! С нами семьи из городов-миллионников и маленьких деревень и сел. Самым маленьким участникам– пять лет. А прабабушке Азе Николаевне – 95 лет. В многодетной семье из Свердловской области – 30 участников, на сегодняшний день это рекорд по числу конкурсантов в семейной команде. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими семьями и приглашаем всех принять участие в конкурсе!»

В конкурсе допускается участие семейных команд от четырех человек и более, при этом представители минимум трех поколений обязательны. Самый старший участник – 95-летняя прабабушка из Астрахани, средний возраст прабабушек и прадедушек составляет 80 лет. В семьях-участниках воспитывается от одного до 20 детей, а рекорд по числу членов команды принадлежит семье из Свердловской области с 30 конкурсантами.

Второй сезон конкурса стартовал 27 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина, который высоко оценил проект и отметил его вклад в социальную политику.

«Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», – отметил Путин.

«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – сообщил глава государства.

Участники пройдут несколько этапов: регистрацию, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. Главный приз – 60 сертификатов на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий победителей.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».