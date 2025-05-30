Главком ВМФ сообщил о планах построить до десяти БДК

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в следующей государственной программе вооружений может быть заложено строительство до 10 больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 для нужд Военно-морского флота России, передает ТАСС.

«В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», – сообщил адмирал Моисеев во время церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев» на заводе «Янтарь».

Он также подчеркнул, что окончательное решение о количестве и параметрах кораблей будет принято после утверждения новой госпрограммы вооружений.

В пятницу в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев».

Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году.

БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта.