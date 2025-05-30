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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    23 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 14:36 • Новости дня

    Главком ВМФ сообщил о планах построить до десяти БДК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ВМФ может получить до десяти больших десантных кораблей проекта 11711 по планам новой программы вооружений, ожидающей утверждения, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, в следующей государственной программе вооружений может быть заложено строительство до 10 больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 для нужд Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    «В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», – сообщил адмирал Моисеев во время церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев» на заводе «Янтарь».

    Он также подчеркнул, что окончательное решение о количестве и параметрах кораблей будет принято после утверждения новой госпрограммы вооружений.

    В пятницу в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году.

    БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта.

    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

    Коментарии (41)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    30 мая 2025, 13:44 • Видео
    Германия сделала ставку на долгую войну

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    28 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков, сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

    По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

    Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

    По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

    Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

    Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

    ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

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    27 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности мер безопасности России при любых условиях

    Песков подчеркнул продолжение обеспечения безопасности России независимо от переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва подтвердила, что курс на обеспечение национальной безопасности не зависит от переговоров по Украине или заявлений президента США.

    Россия будет продолжать обеспечивать свою безопасность в любых обстоятельствах, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, вопрос безопасности страны остается неизменным при любых внешнеполитических условиях.

    Песков подчеркнул: «Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит – Россия будет обеспечивать свою безопасность». Представитель Кремля дал понять, что вне зависимости от международных диалогов или риторики США, государственная стратегия по защите интересов России останется прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности обсуждать создание новой архитектуры евразийской безопасности с привлечением всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза.

    Президент Владимир Путин отметил, что российские военные сосредоточены на формировании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Россия инициировала заседание ООН, чтобы раскрыть миру свою позицию по ситуации на Украине и противодействовать попыткам Европы помешать урегулированию.

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    29 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию в Газе

    Израиль согласился на предложение Уиткоффа по перемирию и освобождению заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе, одобренному Израилем.

    Израиль согласился принять новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами в Газе.

    «Израиль принимает новый план Уиткоффа», – сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet. Согласно заявлению, предложение включает меры по прекращению огня и освобождению заложников. Детали самого плана не раскрываются, однако отмечается, что он разработан при участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    Ранее Израиль неоднократно отвергал другие схемы перемирия, настаивая на освобождении всех удерживаемых граждан до остановки военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и интенсивный огневой контроль над жилыми районами.

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    28 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    США отказались подтвердить отмену ограничений на дальнобойность оружия Киева

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский Госдепартамент воздержался от комментариев по поводу возможной отмены ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, несмотря на заявления Германии.

    Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Песков заявил о новых попытках Европы усилить давление

    Песков обвинил Европу в препятствовании мирным усилиям в отношении России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не способствуют установлению мира, а лишь наращивают давление на Россию.

    Европейские государства не содействуют продвижению мира, а напротив, продолжают усиливать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, действия Европы не приводят к деэскалации ситуации и не способствуют мирным усилиям.

    «Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», – подчеркнул Песков. Он добавил, что Европа своими поступками никак не способствует процессу мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Россия своими действиями показывает готовность как к мирному урегулированию украинского кризиса, так и к продолжению военной фазы СВО на фоне усиления давления Запада.

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    28 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    Индия экстренно закупила у России новые ракеты

    ВВС Индии получили российские ракеты РВВ-СД для МиГ-29 и Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

    Индийские военно-воздушные силы оснастили истребители МиГ-29 и Су-30МКИ ракетами класса «воздух – воздух» РВВ-СД-А2А российского производства, сообщает ТАСС. По данным Indian Defence News, закупка новых боеприпасов связана с ростом напряженности с Пакистаном и необходимостью укрепления обороноспособности страны.

    Ракеты РВВ-СД относятся к новому поколению и способны поражать цели на расстоянии до 110 км. Их разработчиком выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» – дочернее предприятие Корпорации тактического ракетного вооружения. В ракете используются современные цифровые технологии, многоканальные системы наведения и инновационные материалы, что обеспечивает ей превосходство над предыдущими моделями.

    В Indian Defence News подчеркнули, что РВВ-СД станут основным вооружением для индийских истребителей вплоть до завершения национальных проектов по созданию собственных ракет Astra и доработке нового бортового локатора MkIII для Су-30МКИ, который повысит возможности обнаружения малозаметных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Обе страны продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

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    29 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Индия начала разработку истребителя-невидимки пятого поколения

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные ведомства Индии инициировали проект по разработке истребителя пятого поколения AMCA, чтобы укрепить авиационный потенциал на фоне обострения отношений с Пакистаном, пишет Hindustan Times.

    Правительство Индии одобрило программу разработки собственного истребителя-невидимки пятого поколения – усовершенствованного среднего боевого самолета (AMCA) спустя несколько недель после военных действий против Пакистана в рамках «Операции Синдур», пишет Hindustan Times.

    «ВВС Индии сыграли решающую роль во время индийской «Операции Синдур», уничтожив инфраструктуру террористов и другие критически важные военные объекты в ответ на эскалацию Пакистана», – сказано в материале.

    Агентство по развитию авиации, центральный орган по реализации программы, вскоре запустит конкурс среди оборонных компаний на прототип двухмоторного истребителя пятого поколения, говорится в заявлении министерства обороны.

    Заявки смогут подавать представители как частного, так и государственного сектора, а производство будет осуществляться в сотрудничестве с индийской компанией.

    По данным газеты, в марте частный сектор призвали поучаствовать в производстве военных самолетов для вооруженных сил в попытке снизить нагрузку на государственную Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), которую критиковали за медленную поставку легких боевых самолетов Tejas.

    «Программа истребителей пятого поколения имеет решающее значение для обеспечения боевых возможностей индийских ВВС, численность эскадрильи которых сократилась с утвержденных 42 до 31. Эскадрилья обычно состоит из 16-18 самолетов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

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    28 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине

    Пушилин: Они стараются помешать мирному урегулированию конфликта

    Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что снятие Западом ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия отдаляет перспективу мирного урегулирования ситуации на Украине.

    «Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом», – передает РИА «Новости».

    Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов, Пушилин добавил, что пока в ДНР наблюдают, смотрят за действиями.

    «Не только за словами, но и за действиями как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликт», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

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    28 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Швейцария одобрила продажу Германии 71 танка Leopard 1A5

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Власти Швейцарии санкционировали продажу немецкой компании 71 танка Leopard 1A5, сообщает ТАСС. Разрешение было выдано при условии, что техника и ее комплектующие не могут быть переданы Украине, о чем стороны предоставили соответствующие договорные гарантии.

    В сообщении правительства подчеркивается, что продажа не противоречит швейцарскому эмбарго на экспорт вооружений в связи с ситуацией на Украине. RUAG MRO, подразделение швейцарского концерна RUAG, не обязано получать дополнительные разрешения на сделку, если выполняются условия по  запрету экспорта в зоны конфликтов.

    В настоящее время законы Швейцарии запрещают реэкспорт приобретенного у нее оружия в зоны вооруженных конфликтов. Из-за этого власти страны неоднократно отказывали Германии, Дании и Испании в просьбах поставить вооружения и боеприпасы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

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