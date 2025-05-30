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Главком ВМФ сообщил о планах построить до десяти БДК
Российский ВМФ может получить до десяти больших десантных кораблей проекта 11711 по планам новой программы вооружений, ожидающей утверждения, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
По его словам, в следующей государственной программе вооружений может быть заложено строительство до 10 больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 для нужд Военно-морского флота России, передает ТАСС.
«В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», – сообщил адмирал Моисеев во время церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев» на заводе «Янтарь».
Он также подчеркнул, что окончательное решение о количестве и параметрах кораблей будет принято после утверждения новой госпрограммы вооружений.
В пятницу в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев».
Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году.
БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта.