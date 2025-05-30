Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Иранский певец Таталу совершил попытку самоубийства в тюрьме
Fars сообщил о попытке самоубийства певца Таталу в тегеранской тюрьме
Иранский певец Амир Хосейн Магсудлу, известный как Таталу, был экстренно госпитализирован после попытки суицида в тюрьме.
Популярный в Иране певец Амир Хосейн Магсудлу, известный под сценическим именем Таталу, попытался совершить самоубийство в тюрьме, передает Fars. Как сообщает агентство, музыканта экстренно госпитализировали после инцидента.
По предварительным данным, состояние певца стабилизировалось, и врачи планируют выписать его из больницы в ближайшие часы. Власти не уточняют подробности попытки суицида, передает РИА «Новости»
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иране приговорил певца Амир Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни за богохульство и оскорбление пророка Мухаммеда.