СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.11 комментариев
Джеки Чану вручили черный пояс по каратэ
На премьере фильма «Каратэ-пацан: Легенды» (Karate Kid: Legends) в Нью-Йорке актеры Джеки Чан и Ральф Маккио получили черные пояса от Всемирной федерации карате (WKF).
На премьере фильма «Каратэ-пацан: Легенды» в Нью-Йорке 27 мая актеры Джеки Чан и Ральф Маччио получили черные пояса по каратэ, сообщаетчя на сайте Всемирной федерации каратэ (WKF).
Торжественную церемонию провел генеральный секретарь федерации Тосихиса Нагура при поддержке олимпийца и чемпиона США Томаса Скотта.
WKF отметила, что сотрудничество с проектом Karate Kid направлено на продвижение ценностей каратэ и расширение его популярности.
Президент WKF Антонио Эспинос подчеркнул, что «каратэ занимает особое место в массовой культуре и в сообществах по всему миру». Он отметил, что франшиза Karate Kid особенно ярко раскрывает ценности этого единоборства и заверил: «Через совместное продвижение фильма мы хотим донести эти ценности до новых зрителей. Уверен, что фильм станет успешным и принесет фанатам каратэ массу новых эмоций».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене.
Ранее он рассказал, что во время съемки сцены с гидроциклом для фильма «Авангард» застрял под камнем и едва не утонул.