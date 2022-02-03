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Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене
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Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете огня XXIV зимних Олимпийских игр и пронес факел по Великой китайской стене, сообщает газета Beijing Daily.
По информации издания, 68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», передает РИА «Новости».
По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты.
«Китайская цивилизация существует уже 5 тыс. лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», – сказал Джеки Чан журналистам.
Напомним, во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине.
Петиция Ягудина о флаге России на соревнованиях собрала больше 22 тыс. подписей
Петиция фигуриста Алексея Ягудина о праве российских спортсменов выступать под флагом страны собрала больше 22 тыс. человек и стала одной из самых популярных на платформе change.org.
По данным на 12.03 петицию подписали 22 тыс. 205 человек, что вывело ее в топ самых популярных на портале.
«Мы хотим справедливости и равенства на Зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях», – подчеркнул Ягудин.
Сам спортсмен объяснил, что петиция представляет собой длинное эмоциональное высказывание.
Ягудин также вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней олимпиады. Напомним, кампанию тогда запустила Тина Канделаки, ее поддержал Тимати, DJ Smash, Дима Билан и многие блогеры. К акции присоединились не только пользователи сети онлайн и офлайн, но и даже Сергей Лавров и Мария Захарова.
Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры.
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Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА
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Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас.
«Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев.
На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России.
Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан.
Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек.
Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде
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Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова.
Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает.
«Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница.
Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
«Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова.
Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте.
Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде
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Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок.
«Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения.
В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин).
Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша
Лукьянова.
Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей.
Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.
Сборная России по хоккею запросила отдельный борт в Пекин
Сборная России по хоккею запросила отдельный борт для вылета на Олимпиаду в Пекин, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России вылетает в Пекин в среду.
«Руководство сборной России по хоккею запросило отдельный борт для вылета в Пекин из-за опасений по коронавирусу, чтобы минимизировать риски заражения. Так снижаются риски заражения и для представителей других видов спорта, которые полетят на другом борту», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах.
Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Фигуристка из Грузии призналась в любви к России
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Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России.
19-летняя Губанова выступит на Олимпиаде в Пекине, которая начнется в пятницу.
«Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях. Эмоции непередаваемые, ощущения нереальные! Это хорошо, что тут такая безопасность, каждого проверяют. Я считаю, что это очень хорошо. Арена очень красивая. Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в России и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум», – передает РИА «Новости» слова Губановой.
Напомним, в конце августа российская фигуристка Анастасия Губанова получила гражданство Грузии, она будет выступать за сборную этой страны. Всего же пятеро из девяти грузинских олимпийцев, которые выступят в Пекине на Зимних Играх, в прошлом имели гражданство России.
Стало известно о попытке постпреда США отговорить генсека ООН от поездки на Олимпиаду
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд просила генсека организации Антониу Гутерреша отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры, сообщили источники в ООН.
«Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в частном порядке отговаривала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине», – передает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Отмечается, что когда генсек ООН дал понять, что все-таки поедет на Олимпиаду, то она попросила хотя бы выразить озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского СМИ.
Гутерреш планирует явиться в Пекин 4 февраля. Представитель генсека заявил, что Гутерреш «считает Олимпийские игры важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами». Отметив мнение генерального секретаря по поводу соблюдения прав человека.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада.
Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Путин выступил против коллективного наказания в спорте
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Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.
В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».
Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения.
Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.
ФБР призвало спортсменов отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде
Спортсменам из США не рекомендуется пользоваться личными смартфонами на Олимпиаде в Пекине, так как есть угроза кибератак, заявило ФБР.
ФБР «предупреждает организации», связанные с проведением ОИ–2022, что «лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр киберактивности для подрыва этих мероприятий», передает ТАСС.
Бюро заявило, что существуют «потенциальные угрозы, связанных с мобильными приложениями, созданными ненадежными разработчиками». Подчеркивается, что их «загрузка и использование» может «увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО».
ФБР отмечает, что речь идет и о приложениях. «необходимых для участия» в Олимпиаде «или нахождения в стране». ФБР призвало спортсменов оставить личные смартфоны дома, а в Китае использовать «временный телефон». При этом ФБР признает, что сейчас нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр».
Напомним, в последние месяцы целью атак США, направленных против Китая, стала дискредитация Зимней Олимпиады в Пекине. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.
В Пекине стартовали первые соревнования зимней Олимпиады
Олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте, сообщают информационные агентства.
В первый день Игр начались матчи сборных Британии и Швеции, Австралии и Соединенных Штатов, Норвегии и Чехии, а также Китая и Швейцарии, передает ТАСС.
За медали в этой дисциплине борются 10 сборных разных стран. После кругового турнира четыре лучшие команды пройдут в полуфинал. Финал и матч за третье место пройдет 8 февраля.
Российская сборная не прошла квалификационный раунд и не принимает участие в турнире.
Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах.
Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Эстафета олимпийского огня началась в Пекине
В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады, сообщают информационные агентства.
Торжественная церемония началась в Олимпийском парке в 09.16 по местному времени (04.16 мск), передает ТАСС.
Второй этап эстафеты начнется 3 февраля в уезде Яньцин, где расположен второй олимпийский кластер, маршрут пройдет по самому посещаемому участку Великой китайской стены. Третий день эстафеты пройдет в Пекине, далее огонь доставят в Олимпийский парк на церемонию открытия Игр, передает РИА «Новости».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на ОИ. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китай потребовал от США не мешать проведению Олимпийских игр.
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В МОК заявили о снижении риска заражения коронавирусом в олимпийском «пузыре» Пекина
Риск заражения коронавирусной инфекцией в «пузыре» Игр в Пекине снижается, Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на безопасное проведение соревнований, заявил на пресс-конференции председатель экспертной медицинской группы МОК Брайан Макклоски.
Ежедневно в Китае фиксируют новые случаи заражения COVID-19 среди участников Олимпиады. Инфраструктура Игр находится в границах специального «пузыря», покидать который категорически запрещено.
«Сегодня 32 новых подтвержденных случая: 15 – в аэропорту, 17 – внутри «пузыря». Почти в каждой стране мира сейчас идет рост заболеваемости. Люди приезжают в Китай, где более спокойная обстановка. Надо соблюдать все правила, но риск заражения во всех странах высок, в отличие от Пекина», – передает РИА «Новости» слова Макклоски.
«В «пузыре» риск заражения уже снижается, потому что мы принимаем все меры. Тем не менее первые несколько дней опасность еще велика. Через четыре-пять дней пребывания внутри контура риск заражения, по нашему мнению, становится низким. Надеемся, Игры пройдут в абсолютно безопасной обстановке. Рассчитываем на то, что скоро количество зараженных внутри «пузыря» снизится», – сказал он.
По словам Макклоски, организаторы зимних Игр в Пекине готовы пойти на более жесткие антикоронавирусные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Пороговых значений (случаев коронавируса), при которых может быть отменена Олимпиада, мы не устанавливали. По прошлому опыту убедились, что нужды в этом нет. Наша главная задача – не исключить все случаи заражения, а исключить распространение инфекции за пределы «пузыря». В случае необходимости мы просто введем более жесткие меры», – сказал Макклоски.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Ранее во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине.
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Самые заметные события Олимпийских игр решили показать во «ВКонтакте»
К старту одного из главных спортивных событий года – зимних Олимпийских игр – социальная сеть «ВКонтакте» подготовила несколько олимпийских проектов.
Тематическая лента «Пекин-2022» объединит главные новости Игр. В мини-приложении «Спорт» появится новый раздел, где можно будет следить за медальным зачетом и устанавливать олимпийские эмодзи-статусы. А поддержать сборную Олимпийского комитета России поможет кампания #wewillROCyou, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Новая лента объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады. Здесь можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится возможность и прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.
Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения – среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах.
К Олимпиаде «ВКонтакте» запустит спецраздел в мини-приложении «Спорт». Из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр. В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями. Друзья узнают, за какими соревнованиями на Играх следишь активнее всего, – например, за сноубордом, керлингом или конькобежным спортом.
К Олимпиаде пользователей «ВКонтакте» ждут и другие проекты. Их объединит символ зимы – снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвященным Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.
Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee). Участниками кампании уже стали знаменитости и лидеры мнений: Тина Канделаки, Тимати, DJ Smash, Сергей Лавров, Мария Захарова и многие другие. А теперь к ней смогут присоединиться все желающие.
Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи клипов «ВКонтакте». Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске – на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.
Кроме того, в клипах можно будет почувствовать атмосферу Олимпиады. На платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #пекин2022, которая соберет все ролики об Играх. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи клипов призовут болеть за сборную.
«Миллионы любителей спорта «ВКонтакте» будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта – поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх. Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения «Спорт» привлек тогда 7 млн человек», – отметил руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.
«ВКонтакте» запускает тематические ленты к крупным спортивным событиям. Лента «Токио-2020» собрала самые яркие моменты летней Олимпиады, разные мнения болельщиков и экспертов. Она объединила 21 млн пользователей, а в день ленту просматривали в среднем 2,9 млн человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу ВКонтакте появилась лента «Евро-2020» – она стала второй по вовлеченности пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Панды из Московского зоопарка предсказали победу России и Китая на ОИ
Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке предсказали победителей зимних Олимпийских игр – по их «версии», лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США, сообщили в мэрии столицы.
«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Так, пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Для непредвзятости предметы не заполняли лакомствами, все они были пустыми. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи – Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Отмечается, что Диндин не сразу заинтересовалась конусами.
«Подумав немного, панда схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», – сообщили в мэрии Москвы.
Жуи, в свою очередь, подошел к задаче более ответственно – он обнюхал каждый конус, после чего решил, что наиболее вероятный кандидат на победу – Германия.
«Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он вразвалочку прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США. Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пандам хотят предложить предсказать победителей отдельных видов спорта.
Напомним, в среду олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Кремль спросили, как Путин будет следить за Олимпиадой
Президент Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей, поскольку у него нет времени смотреть телевизионные трансляции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты – по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», – отметил Песков. По его словам, такие дайджесты получает и Путин.
По словам Пескова, Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», – рассказал представитель Кремля и уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается. «Нет, не предполагается», – сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
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