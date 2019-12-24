Джеки Чан чуть не погиб на съемках

Джеки Чан рассказал, как во время съемки сцены с гидроциклом фильма «Авангард» он застрял под камнем и не мог выбраться, из-за чего чуть не утонул.

«Когда я вечером вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть», – сказал Джеки Чан, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание China.org.cn.

При этом режиссер боевика Стэнли Тонг признался, что не сильно волновался, когда актер находился под водой, однако, узнав об этой ситуации, «не смог сдержать слез».

Ранее Джеки Чан по-русски признался в любви своим фанатам из России и русскоязычных стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД