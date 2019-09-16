Джеки Чан по-русски признался в любви России

Американо-китайский актер Джеки Чан по-русски признался в любви своим фанатам из России и русскоязычных стран, выразив уверенность, что дружба между Китаем и Россией будет длиться вечно.

«Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь», – сказал актер, слова которого передает ТАСС.

«Прошу прощения», – сказал он по-русски в интервью Центральному телевидению Китая.

По словам Джеки Чана, российские фанаты часто признаются ему в любви в социальных сетях, и он благодарит их за многолетнюю поддержку. «Я вас люблю», – с улыбкой вновь перешел актер на русский.

«В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Поздравляю! Дружба между КНР и РФ будет длиться всегда», – резюмировал Джеки Чан, скрепив руки перед собой в рукопожатии.

Джеки Чан не смог приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». В создании кинокартины были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, путь приводит его в Китай.

Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино. Он снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.