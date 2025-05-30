The Atlantic: США решили не отправлять делегацию на переговоры России и Украины

Tекст: Александра Юдина

По информации журнала, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что по итогам переговоров между Москвой и Киевом будет достигнут определенный прогресс, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что Трамп обсуждал с советниками возможность новых санкций против России, однако в Белом доме опасались, что это приведет к росту мировых цен на газ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.