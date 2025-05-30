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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    В бухте Владивостока произошли два хлопка
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    Украина собралась получить у Болгарии реакторы для Хмельницкой АЭС
    Переговоры США и Китая по торговле зашли в тупик
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    9 комментариев
    30 мая 2025, 09:48 • Новости дня

    The Atlantic: США решили не отправлять делегацию на переговоры России и Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты не планируют отправлять свою делегацию для участия во втором раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The Atlantic.

    По информации журнала, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что по итогам переговоров между Москвой и Киевом будет достигнут определенный прогресс, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что Трамп обсуждал с советниками возможность новых санкций против России, однако в Белом доме опасались, что это приведет к росту мировых цен на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

    29 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

    «Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», – отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, власти страны обязаны внимательно следить за каждой сделкой и пресекать любые попытки нарушить правила экспорта.

    Ранее Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву.

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    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Коментарии (3)
    29 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербские оборонные предприятия, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет, отправили на Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии и миллион патронов.

    Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

    В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

    Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    29 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.

    Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».

    Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.

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    29 мая 2025, 17:43 • Новости дня
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, тогда как поставки в Россию продолжаются, пишет Bloomberg.

    Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По словам Зеленского, «китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», а на территории России якобы «существуют производственные линии, где работают китайские представители».

    Дроны Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, обычно используемые для аэрофотосъемки, однако они могут быть адаптированы для переноски взрывчатки.

    В марте Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине.

    Коментарии (10)
    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    30 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины

    Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

    Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».

    Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».

    «И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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    29 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.

    Западная группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Рай-Александровки, Ильиновки, Берестока, Северска, Серебрянки, Константиновки и Иванополья ДНР.

    При этом противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Были уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Русиным Яром, Петровским, Поповым Яром, Ульяновкой, Алексеевкой, Владимировкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой, Коптево, Красноармейском и Новоэкономическим ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 390 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и орудие полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Прикола, Алексеевки, Гирино, Хотеня, Новой Сечи, Юнаковки, Червоного, Храповщины, Корчаковки и Садков Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Комара, Запорожья, Новополя ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Велетенского Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

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    29 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Авария оставила подмосковный Королев без света

    В Королеве произошла авария на электросетях, оставившая город без света

    Авария оставила подмосковный Королев без света
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько районов Королева остались без электроэнергии, сбой затронул водоснабжение, связь и работу магазинов и МФЦ.

    Масштабное отключение электричества произошло в Королеве 29 мая, сообщает администрация города. Сбои начались примерно с 17:50 и затронули районы Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также Болшево. Причиной названа авария на электросетях, предположительно, на подстанции.

    Проблемы с электроснабжением вызвали перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители отмечали отсутствие воды и связи, а часть супермаркетов и МФЦ были закрыты. В торговом центре «Гелиос» прошла эвакуация посетителей.

    Медицинские учреждения города работали на резервных источниках питания, что позволило избежать сбоев в оказании экстренной помощи. Дежурные службы оперативно устранили основную часть аварии, и к 18:57 электроснабжение в пострадавших районах было частично восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области оказалось нарушено электроснабжение из-за непогоды.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без света из-за технологического сбоя, также электричество пропало в Виноградном и нескольких других населенных пунктах.

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    29 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Москву на парад Победы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву.

    «Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

    Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

    Коментарии (9)
    30 мая 2025, 02:16 • Новости дня
    Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16

    Tекст: Антон Антонов

    Денежные сертификаты на сумму 15 млн рублей вручили 12 российским военнослужащим, участвовавшим в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции, сообщила компания «Форэс».

    Награждение состоялось 29 мая на приграничной территории с участием военного командования. Сертификаты были переданы российским военным, «причастным к ликвидации цели». «Компания «Форэс» выполнила ранее объявленное обязательство», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках спецоперации на Украине. Компания «Форэс» поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи «Форэса», включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Компания занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов.

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

    Коментарии (2)
    30 мая 2025, 05:15 • Новости дня
    В Раде выразили надежду на покупку реакторов для АЭС у Болгарии
    В Раде выразили надежду на покупку реакторов для АЭС у Болгарии
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона все же рассчитывает приобрести у Болгарии реакторы российского производства для нужд Хмельницкой АЭС, заявила депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб.

    «Будем надеяться, что все-таки удастся договориться с нашими болгарскими партнерами», – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Она подчеркнула, что в случае нехватки электроэнергии Украина не сможет производить вооружения для продолжения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий закупку у Болгарии реакторного оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС на сумму 1 млрд долларов. Однако Болгария отказалась продавать реакторы для АЭС «Белене» Украине, несмотря на ранее планировавшуюся сделку.

    Коментарии (5)
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    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины

    «Мы не рискнули воевать с Россией, когда у Украины был шанс победить. Зачем же нам это делать сейчас, когда Украина проигрывает?». Этот риторический вопрос, который задает один из наиболее русофобских публицистов Великобритании, весьма показателен. Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации. Что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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