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Стало известно о скором уходе Баффетта с поста главы Berkshire
Баффетт объявил об уходе, Абель станет новым гендиректором холдинга
На ежегодной встрече с акционерами глава Berkshire Hathaway заявил о намерении до конца года передать руководство компании своему заместителю Грегу Абелю.
О предстоящем уходе с поста гендиректора сообщил Уоррен Баффетт на собрании акционеров, передает ТАСС. По словам миллиардера, Грег Абель возглавит компанию в конце года после получения одобрения совета директоров, что ожидается единогласно.
Баффетт отметил: «Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию... Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway».
Баффетт, которому 94 года, подчеркнул, что продолжит следить за деятельностью холдинга и рассчитывает оставаться полезным компании.
Контроль над Berkshire Hathaway Баффетт получил в 1965 году, превратив убыточную текстильную фирму в многоотраслевой холдинг с активами ведущих американских предприятий. О назначении Абеля преемником Баффетт объявил еще в 2021 году. Состояние миллиардера по оценке Forbes составляет 168 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уоррен Баффет решил исключить Фонд Билла и Мелинды Гейтс из своего завещания, несмотря на то, что ранее фонд был одним из главных получателей его состояния.