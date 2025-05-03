Стало известно о скором уходе Баффетта с поста главы Berkshire

Баффетт объявил об уходе, Абель станет новым гендиректором холдинга

Tекст: Денис Тельманов

О предстоящем уходе с поста гендиректора сообщил Уоррен Баффетт на собрании акционеров, передает ТАСС. По словам миллиардера, Грег Абель возглавит компанию в конце года после получения одобрения совета директоров, что ожидается единогласно.

Баффетт отметил: «Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию... Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway».

Баффетт, которому 94 года, подчеркнул, что продолжит следить за деятельностью холдинга и рассчитывает оставаться полезным компании.

Контроль над Berkshire Hathaway Баффетт получил в 1965 году, превратив убыточную текстильную фирму в многоотраслевой холдинг с активами ведущих американских предприятий. О назначении Абеля преемником Баффетт объявил еще в 2021 году. Состояние миллиардера по оценке Forbes составляет 168 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уоррен Баффет решил исключить Фонд Билла и Мелинды Гейтс из своего завещания, несмотря на то, что ранее фонд был одним из главных получателей его состояния.