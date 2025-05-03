Патриарх Кирилл прибыл в Баку

Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время разговора с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир. Затем глава государства предложил гостю угоститься, а из буфета достал две чашки, передает РИА «Новости».

В гостиной глава государства разместил несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III, которого Путин неоднократно называл примером для подражания. передает ТАСС.

Путин отметил, что в этой гостиной он за чаем принимал председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего американского президента Билла Клинтона.

На кадрах в Telegram-канале Павла Зарубина, вошедших в новый документальный фильм о президенте, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, видно, что на столе стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, а также папки с документами. На полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

Ранее президент России Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

До этого Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу и раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц.