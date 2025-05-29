Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
Захарова: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется тем же
Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле останется прежним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» дипломат на вопрос о составе делегации ответила: «Та же российская делегация», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.