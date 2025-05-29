Сошедший в Альпах ледник создал угрозу наводнения

Сошедший в Альпах ледник перекрыл реку и создал угрозу наводнения

Tекст: Евгения Караваева

Лавина грязи, камней и льда перекрыла реку Лонза, вследствие чего за отложениями образовалось озеро, передает Российская газета.

Местные власти опасаются, что возможный прорыв воды может вызвать подмывы грунта и затопление в долине. В связи с этим была проведена эвакуация некоторых зданий в городах Вилер и Киппель.

Разрушений за пределами Блаттена пока не зарегистрировано, однако ситуация остается опасной. В населенных пунктах среди эвакуированных нарастает недовольство из-за того, что многие не успели забрать свои вещи.

На место происшествия для оказания помощи направлены армейские подразделения.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ледник в швейцарских Альпах сошел на поселок Блаттен. В результате стихии были разрушены практически все строения.