Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Сошедший в Альпах ледник создал угрозу наводнения
Сошедший в Альпах ледник перекрыл реку и создал угрозу наводнения
В Швейцарии ледник, разрушивший деревню Блаттен, создал угрозу затопления из-за образовавшегося за обломками льда озера.
Лавина грязи, камней и льда перекрыла реку Лонза, вследствие чего за отложениями образовалось озеро, передает Российская газета.
Местные власти опасаются, что возможный прорыв воды может вызвать подмывы грунта и затопление в долине. В связи с этим была проведена эвакуация некоторых зданий в городах Вилер и Киппель.
Разрушений за пределами Блаттена пока не зарегистрировано, однако ситуация остается опасной. В населенных пунктах среди эвакуированных нарастает недовольство из-за того, что многие не успели забрать свои вещи.
На место происшествия для оказания помощи направлены армейские подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ледник в швейцарских Альпах сошел на поселок Блаттен. В результате стихии были разрушены практически все строения.