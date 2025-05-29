Сошедший ледник разрушил почти весь швейцарский поселок Блаттен

The Guardian: Обрушение ледника в Швейцарии уничтожило 90% деревни Блаттен

Tекст: Елизавета Шишкова

Крупный участок ледника Бирх сорвался над деревней Блаттен, вызвав сход грязи, льда и камней, под которыми оказалась большая часть населенного пункта, передает The Guardian.

По данным главы службы безопасности региона Стефана Ганцера, разрушено или накрыто около 90% территории деревни, что стало «крупной катастрофой».

По заявлению местных властей, также засыпаны русло реки Лонца и окрестности, что вызывает опасения по поводу возможного затопления из-за запруженной воды. Как отметил представитель администрации Маттиас Эбенер, пропал один человек, а на момент происшествия жители – примерно 300 человек – были эвакуированы заранее после предупреждения геологов о риске схода ледника.

В результате оползня разрушены дома и инфраструктура. Мэр Блаттена Маттиас Белльвальд заявил: «Мы потеряли нашу деревню. Деревня под завалами. Мы восстановим ее». Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер выразила сочувствие жителям и призвала избегать опасной зоны. Спасатели и полиция перекрыли основную дорогу в долину Леченталь.

Видеозаписи с дронов и очевидцев показывают массивные потоки грязи, полностью покрывшие долину и часть деревни. В соцсетях распространились кадры момента обрушения ледника и последующего облака пыли и обломков.

Ранее ученые сообщили, что ледники Шпицбергена тают с рекордной скоростью, теряя ежегодно до 2,5 метра льда.

Также исследователи из Гетеборгского университета предупреждали, что ледяной покров в Арктике может полностью исчезнуть уже к 2027 году, что может привести к серьезным последствиям для экосистемы и погодным условиям в Северном полушарии.