Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Поджигателей сотовой вышки осудили в Саратовской области
В Саратове вынесен приговор трем местным жителям за поджоги сотовой вышки и релейных шкафов по заданию украинских спецслужб, сообщили в региональной прокуратуре в четверг.
Обвиняемыми стали Юрий Аксенов, Дмитрий Аксенов и Влас Широков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Юрий Аксенов установил контакт с сотрудником военной разведки министерства обороны Украины, который предложил совершать диверсии за вознаграждение. К действиям он привлек Дмитрия Аксенова и Власа Широкова.
Фигуранты 25 апреля, 14 и 18 мая 2024 года подожгли релейные шкафы Приволжской железной дороги и базовую станцию оператора сотовой связи. Дмитрий Аксенов за совершенные преступления получил от сотрудника Минобороны Украины криптовалюту, которую впоследствии конвертировал в сумму свыше 75 тыс. рублей.
Юрий Аксенов приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Дмитрий Аксенов – к 18 годам и штрафу в 90 тыс. рублей, Влас Широков – к 18 годам.
Всем назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме.
В апреле в Кемеровской области осудили трех несовершеннолетних за диверсию на железнодорожных объектах.