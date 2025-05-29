Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Фидан подчеркнул ожидание ответа Киева по переговорам 2 июня
Москва рассчитывает на официальный ответ Киева по инициативе о переговорах в Стамбуле, которую поддержала Турция как оптимальную площадку.
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о значимости российской инициативы по организации переговоров с Украиной в Стамбуле второго июня, передает ТАСС. По словам министра, Москва уже сделала соответствующее заявление после его визита в Россию и сейчас ожидает реакции украинской стороны.
Фидан отметил, что Турция видит позитивные подвижки в вопросе урегулирования и считает себя оптимальным местом для диалога. Он подчеркнул: «Сторонам нужно место, чтобы сесть и договориться. Конечно, Турция на самом деле идеальный выбор для этого».
Министр добавил, что продолжает переговоры на Украине, где планирует встречи с властями и Владимиром Зеленским. В ходе визита он намерен обсудить необходимость прекращения огня и позицию Турции по мирному процессу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основным приоритетом остается проведение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул важность стамбульской площадки для диалога по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.