Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
В Таллине готовы самостоятельно разместить навигационные буи на реке Нарве, если соглашение с Москвой по вопросу размещения достигнуто не будет.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о готовности страны установить навигационные буи на реке Нарве в пределах своих территориальных вод, если по этому вопросу не удастся достичь соглашения с Россией, передает ERR. Он подчеркнул: «Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония установит буи в своих территориальных водах».
Таро также уточнил, что за размещением буев будут наблюдать представители Европейского агентства по охране внешних границ Евросоюза, передает «Газета.ru».
По информации ERR, Москва и Таллин продолжают переговоры относительно размещения буев на реке Нарве, но пока соответствующее соглашение не подписано.
В марте МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства для вручения ноты о возвращении пограничных буев на фарватер реки Нарвы перед началом навигации.
Кроме того, власти Эстонии планируют открыть военную базу в Нарве с одновременным пребыванием до 250 военнослужащих и ротацией подразделений.