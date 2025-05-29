  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 48 украинских дронов над семью регионами России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

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    29 мая 2025, 07:42 • Новости дня

    Financial Times: ЕС может бросить вызов Трампу после решения суда о пошлинах

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз должен воспользоваться уязвимостью президента США Дональда Трампа после блокирования судом его торговых пошлин, выразил мнение обозреватель Financial Times Алан Битти.

    В материале отмечается, что судебное решение дало Брюсселю возможность перегруппироваться и признать, что Трамп более уязвим, чем кажется, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, сейчас ставки касаются не только экспорта отдельных товаров, но и сохранения всей мировой торговой системы. Битти считает, что из-за неопределенности между Трампом и судебной системой в США в ближайшее время возникнет хаос и путаница.

    Он полагает, что наилучшей тактикой для Евросоюза станет отказ от односторонних уступок Вашингтону и заключение альтернативных торговых соглашений с другими регионами.

    Ранее суд по международной торговле США заявил, что Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Эксперты отмечали, что эффект от введения пошлин в США при Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

    28 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассчитывает контролировать морскую безопасность в Черном море без участия России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя в Брюсселе так называемую новую стратегию ЕС для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия.

    Документ разработан Еврокомиссией и предусматривает создание черноморского хаба по морской безопасности для мониторинга судоходства, защиты инфраструктуры и экологии, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты по рыночным контрактам, несмотря на ограничения ЕС по ценам. По ее словам, Евросоюзу нужно четко знать, кто и что делает в Черном море, что важно для борьбы с обходом санкций против России.

    В коалицию, по плану, должны войти Турция, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Болгария и Румыния. Россия исключена из этого списка. Также Каллас предложила создать специализированный формат министерских встреч для реализации стратегии ЕС на практике.

    Она отметила, что предложение пока не содержит конкретики, а детали по местоположению и бюджету хаба будут определяться позднее в сотрудничестве с ЕС и странами региона.

    В апреле сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако, указал он, их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

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    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

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    28 мая 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Политолог Ткаченко: США начали давить на Еврокомиссию для поддержки консервативных сил в Европе

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти США заинтересованы в подъеме консервативных сил в Европе и пытаются сдержать неолибералов. Польская кампания станет для них проверкой на эффективность их электоральных сил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин», – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко.

    Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше. «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники», – рассуждает аналитик.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют в долгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – заключил Ткаченко.

    Ранее члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.

    Американские законодатели считают, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии голосования.

    Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей «Гражданской коалиции». Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость», несмотря на судебные решения, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Politico, происходящие события поднимают сложные вопросы, касающиеся в том числе «роли ЕС в обеспечении честных выборов». В обращении американских законодателей к Урсуле фон дер Ляйен выражена «глубокая тревога в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов», пишет издание.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня. Участие в нем примут кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто из них предпочтительнее для России.

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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    28 мая 2025, 09:28 • Новости дня
    Сенатор заявил о давлении в Конгрессе на Трампа ради новых санкций против России

    Сенатор сообщил о давлении обеих партий Конгресса США на Трампа ради санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели из обеих партий оказывают сильное давление на президента США Дональда Трампа, добиваясь ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников, сообщает канал CNN.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь рассказал телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против России, передает ТАСС.

    По его словам, законодатели лоббируют ужесточение как в публичных заявлениях, так и в личных контактах с американским лидером.

    CNN отмечает, что Блюменталь играет ключевую роль в продвижении межпартийного законопроекта о санкциях, который поддерживает и сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Законопроект предусматривает санкции против России, а также может затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от новых ограничений против российских энергоносителей.

    Блюменталь в беседе с телеканалом сообщил, что Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу.

    Напомним, в Сенат США был внесен законопроект «Акт о санкциях против России в 2025 году», предусматривающий, среди прочего, введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.

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    28 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    ЕС пригрозил Венгрии лишением права вето за запрет гей-парадов

    EUObserver сообщил о планах ЕС лишить Венгрию права вето за запрет ЛГБТ-парадов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд государств Евросоюза добиваются финансовых санкций и ограничения прав Венгрии в связи с политикой премьер-министра Виктора Орбана по ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и за отношение к России, сообщил портал EUObserver.

    Портал пишет, что страны Евросоюза угрожают лишить Венгрию права вето за ее позицию по отношению к России и запрет проведения ЛГБТ-шествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания, 20 стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с призывом оштрафовать венгерского премьер-министра Виктора Орбана за возможный запрет гей-парада в Будапеште, назначенного на 28 июня. При этом Польша, Болгария, Италия, Румыния, Словакия и Хорватия воздержались от подписания документа.

    В Венгрии действует закон, подписанный в марте президентом Тамашем Шуйоком, который запрещает проведение подобных мероприятий. В ЕС считают, что такими действиями Венгрия нарушает основные принципы союза, и обсуждают ужесточение финансового давления, а также возможное лишение Будапешта права голоса и вето в Совете ЕС. По статье 7 договора о Европейском союзе, решение о лишении прав требует единогласного одобрения остальных 26 стран-членов и квалифицированного большинства для окончательного решения.

    Помимо вопросов прав ЛГБТ в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по конфликту на Украине и антироссийским санкциям: Орбан ранее заявлял о готовности заблокировать продление летом текущих ограничительных мер против России. Дипломаты ЕС уже разрабатывают схемы продления санкций в обход возможного венгерского вето.

    В апреле парламент Венгрии внес поправки в конституцию, закрепив признание только двух полов – мужского и женского. Власти страны подчеркивают, что не ущемляют права сексуальных меньшинств, однако не разрешают «гендерную пропаганду» среди детей и в школах, что вызывает острые разногласия с Брюсселем, расценивающим это как нарушение прав человека.

    В 2018 году Европарламент уже обвинял Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ, а в 2022 году Еврокомиссия впервые частично ограничила финансирование страны из общеевропейских фондов. В текущем году Венгрию вновь предупредили о возможной приостановке прав в Евросоюзе.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией.

    Европейские источники сообщили, что среди стран ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки лишить Венгрию голоса проявлением разногласий в Европе.

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    28 мая 2025, 11:25 • Новости дня
    Нарышкин сравнил «милитаризацию Европы» с политикой Гитлера

    Tекст: Александра Юдина

    Директор СВР Сергей Нарышкин на международной встрече по вопросам безопасности заявил, что в Европе милитаризацию оправдывают вымышленной угрозой с востока, напоминая действия нацистской Германии.

    Нарышкин отметил, что европейских граждан убеждают в необходимости милитаризации из-за мнимой угрозы с востока. Он добавил, что подобная риторика использовалась в нацистской Германии перед Второй мировой войной, передает ТАСС.

    Нарышкин подчеркнул, что Россия не имеет права быть слабой, поскольку от ее прочного положения зависит безопасность на Евразийском континенте и во всем мире. Он отметил, что Россия не должна отказываться от собственных ценностей ради тоталитарного либерализма и глобализма.

    Глава СВР также заявил, что попытки западных стран изменить мировой баланс сил в свою пользу представляют угрозу для глобальной и региональной безопасности. По его словам, нынешняя гегемонистская политика Запада ставит под угрозу стабильность во всем мире.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что термин «милитаризация Европы» может быть признан выражением года из-за риторики западных политиков.

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    29 мая 2025, 05:39 • Новости дня
    Посол Беляев рассказал, как Швеция готовится к переброске войск в Прибалтику

    Беляев: Швеция расширила коридоры для переброски войск в Прибалтику и Финляндию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров, предназначенных для потенциальной переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат пояснил, что после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), Швеция предоставила американской стороне доступ к 17 военным объектам.

    «Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», – рассказал он РИА «Новости».

    Беляев отметил, что через соглашения Вашингтон получает право размещать на территории страны-подписанта DCA воинские контингенты и вооружение США не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве.

    В рамках сотрудничества между вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США уже прошли крупные учения в Нью-Йорке и совместные маневры на шведском Севере.

    По словам российского посла, окончательные параметры присутствия американских военных в Швеции еще не определены, и возможны изменения в зависимости от планов администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

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    29 мая 2025, 03:43 • Новости дня
    Маск предрек DOGE стать образом жизни правительства США

    Маск сообщил об истечении срока его полномочий как госслужащего в DOGE

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об истечении срока его полномочий как специального госслужащего в департаменте эффективности правительства США (DOGE).

    «Поскольку мой срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить нецелесообразные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства», – написал Маск в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск выразил разочарование законопроектом президента США Трампа по сокращению государственных расходов, так как это подрывает проделанную ранее работу DOGE.

    До этого Маск заявлял, что решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач.

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    28 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении «милитаризации Европы» в тренд года

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что термин «милитаризация Европы» может быть признан выражением года из-за риторики западных политиков.

    Дипломат высказала предположение, что словосочетание «милитаризация Европы» может быть признано в поисковиках и словарях выражением года, передает радио Sputnik.

    Она указала, что европейские политики ежедневно говорят о войне, акцентируют необходимость увеличения военных бюджетов и активно используют термин «милитаризация».

    Захарова отметила, что по итогам года именно это выражение может быть определено как главное, поскольку западные политики широко его применяют.

    Дипломат подчеркнула, что судьба Европы зависит от решений, принимаемых европейскими лидерами, и выразила обеспокоенность их безответственным отношением к ситуации.

    Она прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки определенных видов вооружения киевскому режиму, отметив, что эта новость весь день оставалась в центре внимания международных СМИ во многих странах.

    По словам Захаровой, ни западные журналисты, ни обозреватели, ни дипломаты не могут добиться ясности относительно того, в каком статусе Мерц сделал подобное заявление. Она выразила мнение, что подобные информационные вбросы создают хаос и запутывают ситуацию.

    Захарова также прокомментировала реакцию вице-канцлера ФРГ, который впоследствии попытался опровергнуть слова Мерца, не объяснив, было ли это ошибкой или изменением позиции, и предположила, что подобная неразбериха может быть связана с внутриполитической борьбой в Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что глава МИД Сергей Лавров преподал урок Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия. Министр также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству, и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.

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