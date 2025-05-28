ВЭФ отметил ухудшение перспектив мировой экономики

Tекст: Валерия Городецкая

Перспективы мировой экономики ухудшились с начала года, говорится в докладе ВЭФ, передает РИА «Новости». Основными причинами названы усиление экономического национализма и рост волатильности тарифов, которые провоцируют неопределенность и увеличивают риск затягивания долгосрочных решений среди бизнеса и инвесторов.

Согласно опросу ВЭФ, 87% ведущих экономистов считают, что текущая экономическая политика США, в том числе введение пошлин, приведет к замедлению стратегических бизнес-решений и повысит вероятность рецессии.

Управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди заявила: «Политики и бизнес-лидеры должны реагировать на растущую неопределенность и торговую напряженность более скоординированно, стратегически гибко и инвестируя в потенциал роста таких преобразующих технологий, как искусственный интеллект. Эти шаги необходимы для преодоления сегодняшних экономических трудностей и обеспечения долгосрочной устойчивости и роста».

Экономисты ВЭФ также выражают опасения по поводу увеличения государственного долга: 86% респондентов ожидают роста заимствований из-за усиления оборонных расходов и перехода к цифровой и зеленой экономике. 53% участников опроса считают злоупотребление искусственным интеллектом для дезинформации и дестабилизации главным экономическим риском, а среди других угроз отмечаются рост концентрации рыночной власти (47%) и разрушение существующих бизнес-моделей (44%).

В докладе подчеркивается важность международного сотрудничества для предотвращения фрагментации мировой экономики и призывается к сбалансированным мерам в торговой и технологической политике, чтобы снизить негативные последствия неопределенности. Опрос проводился среди ведущих экономистов государственного и частного секторов в апреле 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что введенные США пошлины приведут к экономической нестабильности, подчеркнув необходимость внимательных действий России для минимизации негативных последствий.

Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.