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СМИ: Скандального хирурга из Новосибирска судили за подделку документов
Хирурга из Новосибирска Рустама Курманбаева, прославившегося шокирующими фото с операцией и «валентинкой» из человеческой плоти, судят за использование поддельных документов о медосмотре.
Как сообщает «Комсомольская правда», Рустам Курманбаев оказался в центре скандала после того, как в интернете появились фотографии его «валентинки» из человеческой плоти. Снимки были сделаны после абдоминопластики и вызвали осуждение профессионального сообщества за явное нарушение этики.
Судебного дела после фото не последовало, однако Курманбаев был отстранен от работы в клинике UMC после предъявления сомнительного медицинского заключения о прохождении периодического осмотра.
Впоследствии руководство отправило хирурга на повторный медосмотр, но тот проигнорировал требования и был уволен по статье за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Позже областное управление МВД возбудило против него уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование поддельных документов.
Несмотря на это, Курманбаев устроился в другую клинику и попытался восстановиться на прежней должности через суд. Суд восстановил его формально, однако работать он не стал и вновь уволился. В материалах суда отмечено, что Курманбаев не предоставил действующего медицинского заключения, а документы, представленные в разные периоды, не подтвердили прохождение осмотра. Фактически с июля 2023 до августа 2024-го врач избегал освидетельствования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следствие завершило расследование дела против пластического хирурга Екатерины Лонской. Адвокат Андрей Алешин сообщил, что обвинение связано с причинением вреда пациентке после операции. В результате операции женщина практически лишилась зрения.