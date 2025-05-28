СМИ: Скандального хирурга из Новосибирска судили за подделку документов

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Комсомольская правда», Рустам Курманбаев оказался в центре скандала после того, как в интернете появились фотографии его «валентинки» из человеческой плоти. Снимки были сделаны после абдоминопластики и вызвали осуждение профессионального сообщества за явное нарушение этики.

Судебного дела после фото не последовало, однако Курманбаев был отстранен от работы в клинике UMC после предъявления сомнительного медицинского заключения о прохождении периодического осмотра.

Впоследствии руководство отправило хирурга на повторный медосмотр, но тот проигнорировал требования и был уволен по статье за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Позже областное управление МВД возбудило против него уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование поддельных документов.

Несмотря на это, Курманбаев устроился в другую клинику и попытался восстановиться на прежней должности через суд. Суд восстановил его формально, однако работать он не стал и вновь уволился. В материалах суда отмечено, что Курманбаев не предоставил действующего медицинского заключения, а документы, представленные в разные периоды, не подтвердили прохождение осмотра. Фактически с июля 2023 до августа 2024-го врач избегал освидетельствования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следствие завершило расследование дела против пластического хирурга Екатерины Лонской. Адвокат Андрей Алешин сообщил, что обвинение связано с причинением вреда пациентке после операции. В результате операции женщина практически лишилась зрения.