Суд заочно приговорил экс-главу «Бюро 17» за хищение средств на культурные мероприятия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тверской районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему руководителю ЗАО «Бюро 17» Александрине Маркво, обвиняемой в хищении и легализации бюджетных средств, передает ТАСС.

Суд признал Маркво виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор был вынесен заочно, поскольку с 2014 года Маркво находится за границей и объявлена в международный розыск. Следствие установило, что с 2010 по 2014 год Маркво, являясь фактическим руководителем ЗАО «Бюро 17», совместно с номинальным директором Андреем Мыльниковым, присваивала средства, выделенные мэрией Москвы и Федеральным агентством по печати на проведение культурных мероприятий.

Общий ущерб от действий Маркво превысил 17 млн рублей, часть денег была легализована через фиктивные отчеты и закупки. Отдельный эпизод касался конкурса «Новости от классиков», где ущерб бюджету составил около 1 млн рублей.

Маркво уехала из России в мае 2014 года вместе с гражданским супругом Владимиром Ашурковым, который также подозревается в хищениях.

Бывший директор компании Андрей Мыльников по аналогичному делу в 2020 году получил четыре года условного срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александрина Маркво объявлена в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Маркво являетсягражданской женой Владимира Ашуркова и владелицей столичной компании ЗАО «Бюро 17».