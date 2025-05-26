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Водитель такси в Челябинске задушил пассажирку и закопал тело
Водитель такси в Челябинске убил 24-летнюю пассажирку во время конфликта, после чего вывез и закопал ее тело в лесу, мужчина задержан, сообщили в СУ СК по Челябинской области.
Водитель такси в Челябинске убил 24-летнюю пассажирку во время конфликта, после чего вывез и закопал ее тело в лесу, передает РИА «Новости».
Преступление произошло ночью 22 мая возле остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе города. Родственники заявили о пропаже женщины, когда она не вышла на связь и не пришла на работу.
Расследование позволило быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, работавший в службе такси. Мужчина был задержан, хотя сначала пытался запутать следователей, давая ложные показания.
По информации следствия, таксист задушил девушку после ссоры, затем вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Судебные экспертизы уже назначены, решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого.
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