Таксист в Белгородской области обокрал слепого пассажира на 500 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

После завершения поездки пассажир попросил водителя помочь ему с оплатой с помощью мобильного приложения, таксист перевел на свой счет 200 тыс. рублей вместо требуемых 200 рублей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Позже в тот же день незрячий пассажир вновь обратился к таксисту с просьбой помочь с покупками. Водитель вновь воспользовался случаем и перевел еще 286 тыс. рублей со счета инвалида по зрению.

Позднее подозреваемый признал вину и вернул часть похищенных средств – 80 тыс. рублей. В отношении него возбуждено два уголовных дела. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2021 году актриса и модель Анна Калашникова обвинила московского таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей.