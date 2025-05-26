Губернатор Белгородской области сообщил об уходе с поста главы Грайворонского округа

Tекст: Ольга Иванова

Гладков проинформировал, что руководитель Грайворонского округа Геннадий Бондарев уходит со своей должности. В своем Telegram-канале Гладков уточнил: «Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа». О причинах ухода официально не сообщается.

Грайворонский городской округ расположен на границе с Сумской и Харьковской областями Украины. С начала спецоперации на Украине эта территория неоднократно подвергалась обстрелам и находится под особым вниманием властей региона.

В прошлом году начальник отдела правового обеспечения администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков оставил свою должность и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

До этого сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин покинул пост и ушел добровольцем в зону боевых действий.