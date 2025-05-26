Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
Польша подняла истребители из-за активности дальней авиации России
В Польше вторую ночь подряд истребители дежурили в воздухе из-за активности дальней авиации России.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о запуске в воздух дежурных пар истребителей совместно с союзниками, передает ТАСС.
В публикации отмечалось: «В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов».
Командование подчеркнуло, что это уже вторая крайне напряженная ночь для системы ПВО Польши, связанная с возобновлением активности дальней авиации России, по данным польских военных, наносящей ракетные удары по целям на Украине. Три часа спустя польские и натовские истребители вернулись на базы.
В то же время в ночь на понедельник на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители F-16 из-за активности России на Украине. Польские власти опровергли сообщения о нехватке средств для покраски этих самолетов. Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства российским самолетом.