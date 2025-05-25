Путин призвал бережно относиться к личному составу при выполнении боезадач

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», заявил: «Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой», передает РИА «Новости».

Путин пояснил, что несмотря на запрет, военные приступили к выполнению задачи иными способами, которые позволили сохранить личный состав. Он подчеркнул, что выбранные методы соответствуют принципу бережного отношения к жизни солдат.

Ранее Путин провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации, отметив героизм их близких в ходе выполнения боевых задач. Кроме того, российский лидер рассказал, что информация о положении на фронте стекается к нему дважды в день, включая ночное время.