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    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    25 мая 2025, 16:58 • Новости дня

    Путин призвал бережно относиться к личному составу при выполнении боезадач

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что сохранение жизней военнослужащих стоит на первом месте при выполнении боевых задач даже в условиях боевого энтузиазма.

    Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», заявил: «Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой», передает РИА «Новости».

    Путин пояснил, что несмотря на запрет, военные приступили к выполнению задачи иными способами, которые позволили сохранить личный состав. Он подчеркнул, что выбранные методы соответствуют принципу бережного отношения к жизни солдат.

    Ранее Путин провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации, отметив героизм их близких в ходе выполнения боевых задач. Кроме того, российский лидер рассказал, что информация о положении на фронте стекается к нему дважды в день, включая ночное время.

    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

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    23 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин подписал закон о локализации такси
    Путин подписал закон о локализации такси
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уровень локализации автомобилей, использующихся в качестве легковых такси.

    Документ предполагает, что авто смогут попасть в реестр такси при выполнении хотя бы одного из двух условий, передает ТАСС.

    Одно условие предполагает набор определенного количества баллов локализации при производстве, его установит правительство.

    Второе условие – автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

    С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

    Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах они начнут действовать позднее.

    До этого закон о локализации машин такси был принят Госдумой.

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    23 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции.

    Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции внимательно изучается за рубежом, передает РИА «Новости». По его словам, как изменения в тактике, так и совершенствование вооружения стали предметом анализа не только для иностранных командований армий, но и для политиков, а также экспертов военно-промышленного комплекса других государств.

    «Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», – заявил Путин. Участники заседания обсудили вопросы развития международного сотрудничества в военной и технической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    23 мая 2025, 12:25 • Новости дня
    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства и инфраструктуры

    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил регионам увеличить объем жилищного строительства, обеспечив новые кварталы современной инфраструктурой и улучшенной транспортной доступностью.

    Президент России Владимир Путин рекомендовал российским регионам нарастить объемы жилищного строительства и обеспечить участки для застройки необходимой инфраструктурой и автодорожной сетью. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что местные власти должны утвердить и реализовать план действий по увеличению градостроительного потенциала территорий, а также расширению индивидуального жилищного строительства.

    В документе отмечается необходимость принять меры по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительства коммуникациями и коммунальной инфраструктурой. Также особое внимание поручено уделить развитию улично-дорожной и автомобильной сети для повышения транспортной доступности новых жилых объектов.

    Отдельно Путин поручил правительству и Центробанку снизить риски банкротства компаний, занимающихся жилищным строительством. «Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Еще одним важным пунктом стал запрет на введение региональных ограничений для застройщиков, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Путин поручил кабмину и Генеральной прокуратуре следить за тем, чтобы все требования к компаниям-застройщикам соответствовали только федеральным нормам. Региональные и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с этими требованиями.

    Ранее Путин заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, куда расходуются их средства.

    Кроме того, Путин отметил, что для обновления жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Президент также подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.

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    23 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил, что будущее за военной техникой с искусственным интеллектом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость создания современных вооружений на базе искусственного интеллекта, которые важны для российской армии и экспорта.

    Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил о необходимости сосредоточиться на разработке передовых вооружений, включая системы с искусственным интеллектом, передает ТАСС.

    «Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения», – отметил президент.

    Ранее Путин сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год. Кроме того, российский лидер подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

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    23 мая 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о выполнении Россией обязательств по экспорту вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

    «В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства в целом выполнили», – отметил глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), передает ТАСС.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

    Напомним, несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году. Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

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    23 мая 2025, 14:36 • Новости дня
    Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России
    Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Возвращение полноценной жизни в приграничные регионы – наше общенациональное дело. Поэтому к нему будут привлечены все основные российские ведомства, включая Минстрой, Минобороны и МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Ранее президент Владимир Путин поручил ведомствам разработать программу восстановления областей, пострадавших от действий ВСУ.

    «Президент обозначил необходимость создания буферной зоны вдоль российской границы. Это обеспечит безопасность восстановления регионов, нормализации жизни и дальнейшее социально-экономическое развитие», – отметил Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    По его словам, крайне важно, что к работе будут привлечены «сразу несколько федеральных ведомств». «Как и в случае с восстановлением новых регионов, возвращение приграничных областей к нормальной жизни – общенациональное дело. Нет никаких сомнений в том, что все будет отстроено и отремонтировано. Фокус должен быть сделан на координации усилий различных структур», – подчеркнул политконсультант.

    Среди других важных тем совещания эксперт отметил развитие туризма. «Я сам люблю поездить на машине по России, поэтому рад вниманию властей к туристической сфере», – продолжил собеседник. Он указал: уже сейчас в российских регионах ведется масштабная работа по строительству новых дорог, в том числе платных.

    «Появляется соответствующая инфраструктура, гостиницы, дополнительные сервисы. Поручения президента призваны реализовать огромный потенциал России в этой отрасли. Однако тут важно и участие предпринимателей. Качество сервиса и его разнообразие – это их прерогатива», – заметил спикер.

    «Также принципиальное значение имеет, конечно же, рост детского турпотока и возведение соответствующей системы мест отдыха по всей страны. Это является продолжением воспитательной и духовно-просветительской политики государства – одного из важнейших направлений работы всех органов власти», – резюмировал он.

    В четверг президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства. Главными вопросами были восстановление жилья, социальных, транспортных объектов в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также выплата компенсаций за утраченное имущество и поддержка переселенцев, сообщает Кремль.

    «Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, – это разминирование территории, где шли боевые действия, ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками», – указал президент.

    Он поручил Минэкономразвития и администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов всех трех областей. «Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации», – указал Путин.

    К разработке и реализации программы привлекут Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения и другие ведомства.

    Другой важной темой совещания стала индустрия отдыха. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туризм в России динамично развивается – за прошлый год число поездок по стране превысило 90 млн, увеличившись почти 8%, а к 2030 году должно достичь 140 млн.

    Он отметил, что самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. «На основании данных Минэкономразвития Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию сейчас набирающих популярность мультимодальных перевозок», – продолжил он.

    Отдельно замглавы правительства остановился на организации детского летнего отдыха. Летом в России будет работать более 40 тыс. детских лагерей, где смогут отдохнуть около 6 млн ребят, из которых 175 тыс. – дети участников СВО.

    «Важная дата в этом году – столетний юбилей отмечает международный детский центр «Артек». В праздничные смены туда приедут самые активные и талантливые ребята из 89 регионов и из 32 стран», – сказал вице-премьер, добавив, что в Бердянске открыт филиал «Артека» – «Красная гвоздика».

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    24 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена ВСУ военные поблагодарили Путина и Лукашенко

    Освобожденные военные поблагодарили Путина, Лукашенко и родственников

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие, вернувшиеся в Россию после обмена пленными с Украиной, отметили важную роль поддержки со стороны руководителей страны и своих семей.

    Российские военные, освобожденные из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким, передает РИА Новости.

    «Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», – сказал один из военнослужащих.

    Другой участник обмена рассказал, что только благодаря поддержке родных и страны сумел пройти все испытания.

    «Было очень тяжело, но мы преодолели все трудности – и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», – поделился он.

    В пятницу вечером борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. Кроме того, Москва и Киев договорились  продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    23 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Путин оценил работу Хинштейна на должности врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Хинштейн старается на посту врио губернатора Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область.

    На сайте Кремля была опубликована полная версия стенограммы встречи Путина с главами муниципальных образований Курской области, депутатами и представителями общественности; встреча состоялась 20 мая.

    Депутат Курской областной думы Александр Золотарев поблагодарил Путина от лица «жителей приграничья» и депутатского корпуса за назначение Хинштейна врио губернатора региона.

    «Это тот человек, который за недолгое время, приняв очень сложную ситуацию, очень напряженную, уже сумел заслужить и доверие, уважение и любовь курян», – сказал Золотарев.

    Путин ответил: «Могу точно сказать: я вижу, он старается. Старается. А как получается или нет – это вам судить».

    Напомним, Путин также заявил, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает». Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина.

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    22 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич

    Путин наградил званиями ведущих деятелей культуры и искусства России

    Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Балерина Большого театра Анастасия Сташкевич удостоена звания заслуженной артистки России.

    Балерине Большого театра Анастасии Сташкевич присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В документе говорится: «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Сташкевич Анастасии Витальевне».

    Кроме того, президент присвоил звание заслуженного деятеля искусств дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы России Александру Хватову и преподавателю Российского института театрального искусства Рамуне Ходоркайте.

    Помимо этого, актер Московского театра Олега Табакова Виталий Егоров и актриса МХТ им. Чехова Наталья Рогожина награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой и вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за вклад в развитие отечественной культуры.



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    22 мая 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин назвал террористическими используемые ВСУ и наемниками методы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Путин рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. «Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей – жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», – дал оценку президент, передает ТАСС.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что вся Курская область освобождена от украинских боевиков. Хинштейн также сообщил, что все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что планы президента России по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, их осуществление ожидается в будущем.

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    22 мая 2025, 18:27 • Новости дня
    Путин назвал восстановление жилья ключевой задачей в приграничье

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство России должно сконцентрироваться на вопросах восстановления жилья и выплате компенсаций в приграничных регионах, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что ряд тем особенно волнует граждан на приграничных территориях, в частности, восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важна поддержка переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают во временных пунктах размещения, у родственников или арендуют жилье.

    Президент обратил внимание правительства на необходимость обеспечить выплаты компенсаций за утраченное имущество, а также поддержать тех, кто потерял жилье из-за происходящих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

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    Российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны в приграничье, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от регулярных ударов ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. По мнению экспертов, глубина формируемой территории должна составить около 60-80 км, что позволит снизить поражающую способность большей части арсенала ВСУ. Подробности

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    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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