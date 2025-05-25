Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Правительство упростило продажу билетов для инвалидов на поезда
Гражданам с инвалидностью стало проще оформлять билеты на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что для покупки теперь не требуется предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу, такие как удостоверение инвалида или медицинские заключения. Достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС, после чего нужные сведения автоматически проверят через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», передает РИА «Новости».
В кабмине уточнили, что аналогичный механизм уже применяется при покупке электронных билетов через сайт. Пресс-служба кабмина отметила: «Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования».
Введение новой процедуры поддержала общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».
В декабре правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов для льготных категорий граждан, включая пенсионеров и многодетные семьи.