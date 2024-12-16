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В России решили запустить эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов
С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов для льготных категорий граждан, включая пенсионеров и многодетные семьи.
Правительство утвердило параметры эксперимента по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов, сообщает ТАСС. Эксперимент начнется 1 января и продлится до 1 июля 2025 года. Он будет проводиться для отдельных категорий граждан, участвующих в программе субсидированных авиаперевозок. Среди них молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, а также жители Дальнего Востока и Калининградской области.
В ходе эксперимента будут протестированы механизмы и технологии, которые позволят подтверждать право пассажира на билет по специальному тарифу в электронном виде. Для этого планируется обеспечить взаимодействие системы «Портал субсидируемых перевозок» с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования.
Цель эксперимента – создать цифровой сервис, обеспечивающий проверку прав на льготы в режиме реального времени. Это позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников и сократить время на проверку отчетности авиаперевозчиков, что необходимо для выдачи субсидий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в январе 2020 года поручил внести предложения по созданию авиакомпании для Дальнего Востока. В августе 2021 года первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» совершил перелет из Петропавловска-Камчатского в Магадан. Путин также поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной.