Группировка войск «Север» после освобождения Курской области приступила к созданию зоны безопасности на границе России

Tекст: Дарья Григоренко

«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также российские войска значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. По его словам, продвижение продолжается ежедневно.

Основная цель действий – оттеснение противника от границы и формирование «санитарной зоны» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных областей России.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.