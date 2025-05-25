При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области
Группировка войск «Север» после освобождения Курской области приступила к созданию зоны безопасности на границе России
Подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.
«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.
Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также российские войска значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. По его словам, продвижение продолжается ежедневно.
Основная цель действий – оттеснение противника от границы и формирование «санитарной зоны» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных областей России.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.