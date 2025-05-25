При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине
Истребители Польши и союзников на три часа поднялись в небо после сообщений о повышенной активности России на Украине, однако границы республики не были нарушены.
Воздушные силы Польши и стран-союзников были активированы из-за «активной операции России на Украине», передает РИА «Новости». Как сообщили в оперативном командовании родов польских вооруженных сил, военная авиация была направлена в небо над республикой для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
Командующий приказал задействовать все доступные силы, включая дежурные пары истребителей, а также привести в боевую готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Меры были приняты согласно действующим процедурам безопасности.
Через три часа после подъема самолеты вернулись на аэродромы. В командовании подчеркнули, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские власти опровергли нехватку средств для покраски истребителей F-16. Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом.