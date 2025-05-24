При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Патриарх Кирилл призвал сохранять память о славянской культуре
Патриарх Кирилл призвал сохранять духовные основы славянской культуры
Празднование дней памяти Кирилла и Мефодия помогает сохранять духовные истоки и культурные традиции славянских народов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранять память о духовных истоках славянской культуры. Он отметил, что празднование дней памяти Кирилла и Мефодия напоминает о важности духовных корней, заложенных создателями письменности. Патриарх подчеркнул, что даже несмотря на смену эпох, принятие веры, культуры и языка остается в основе национальной жизни. По его словам, народы, сохраняющие связь с прошлым и отмечающие дни славянской письменности и культуры, продолжают укреплять духовные и культурные традиции, передает ТАСС.
Предстоятель РПЦ заявил, что в современном мире, где многое меняется, культурная и духовная база должна оставаться неизменной, а православная вера – оставаться неповрежденной. Он добавил, что человек, забывающий свои корни, становится уязвимым для внешнего влияния. По мнению патриарха, память о выдающихся деятелях культуры, писателях, поэтах, мыслителях и тех, кто укреплял основы национальной жизни, должна сохраняться.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что на славянских языках говорят около 400 млн человек, а славянская письменность позволила формировать культуру и традиции многих поколений. В аппарате вице-премьера отметили, что праздник свидетельствует о духовном единстве славянских народов и их национальных традиций.