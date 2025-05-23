Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.7 комментариев
Полиция Испании допустила политический мотив убийства Портнова
Полиция Испании рассмотрела политический мотив среди версий убийства Портнова
В Испании продолжается расследование убийства Андрея Портнова, совершенного утром рядом со школой в пригороде Мадрида.
Испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в отношении бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, передает РИА «Новости». Газета Pais сообщила, что следствие не исключает политический мотив или возможные финансовые разногласия и сомнительные деловые сделки как причины преступления.
По данным издания, нападение было тщательно спланировано: убийца совершил девять выстрелов в спину Портнова, когда тот возвращался к автомобилю после того, как отвез детей в школу. После совершения преступления киллер скрылся с места происшествия с помощью сообщников, путь отступления был заранее подготовлен.
Правоохранители считают, что убийца вел наблюдение за Портновым в течение нескольких дней и хорошо знал его повадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидица заявила, что в момент убийства Андрея Портнова прозвучало шесть-семь выстрелов. Эксперты назвали возможных заказчиков преступления. Накануне убийство Портнова в Испании связали с деятельностью организованной преступности.