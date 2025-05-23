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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 12:16 • Новости дня

    В Москве нашли львенка редкой породы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Окружном проезде столицы обнаружили детеныша редкого льва, которого передали в специализированную организацию, сообщили в городской прокуратуре в пятницу.

    Животному три месяца, его нашли в помещении в Окружном проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    При проверке удалось установить, что у владельцев отсутствуют документы, подтверждающие законность владения животным.

    Азиатский лев включен в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле дикими видами (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения.

    Животное передали в специализированную организацию для последующего обследования и содержания во взаимодействии с Росприроднадзором по Москве и Калужской области.

    В феврале в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр для диких животных.

    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    21 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оперативно эвакуировали, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.

    По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.

    На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
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    22 мая 2025, 10:46 • Новости дня
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы систем ПВО были уничтожены три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, отражение атаки беспилотников продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаки беспилотников на Москву, уничтожены три дрона.

    Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, аналогичные меры сохраняются в аэропортах Тамбова и Калуги.

    Ограничения вводятся в целях безопасности на фоне продолжающихся атак беспилотников.

    Ранее силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.

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    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

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    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

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    22 мая 2025, 06:06 • Новости дня
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Таким образом, за ночь Москву атаковали 26 БПЛА.

    Напомним, в четверг Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО 27 летевших на Москву беспилотников.


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    21 мая 2025, 19:32 • Новости дня
    В Москве приступили к сносу вестибюля моста «Багратион»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе «Москва-Сити» в среду начали сносить вестибюль моста «Багратион», часть стеклянного фасада уже успела разобрать специальная техника.

    Проход к самому мосту уже перекрыли, пешеходный мост «Багратион» закрыли на реконструкцию еще с 12 мая, передает РИА «Новости».

    На время его закрытия переход с одного берега Москвы-реки на другой осуществляется с помощью электросудов.

    Ранее компания Wildberries и Russ (РВБ) объявляла о покупке строящегося офисного здания у моста. Новый бизнес-центр станет самым высоким в Москве – его площадь составит 214 тыс. квадратных метров, а высота достигнет 398 метров.

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    22 мая 2025, 02:17 • Новости дня
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом в Telegram.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что вновь ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский, они «временно не принимают и не отправляют рейсы». Ограничения действуют с 01.31 мск. С 02.04 мск ограничения ввели в аэропорту Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за день на подлете к Москве сбито почти 30 дронов. Росавиация несколько раз вводила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.


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    22 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника

    Собянин сообщил о отражении атаки на Москву двух дронов ВСУ

    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО были сбиты два беспилотника на подлете к Москве, экстренные службы приступили к ликвидации последствий падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщается в Telegram-канале Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.

    Системы ПВО за одну ночь предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, из которых 35 были уничтожены в небе над Московским регионом.


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    21 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В результате число сбитых во второй половине дня дронов, которые приближались к столице, увеличилось до 27, передает ТАСС.

    Напомним, с 15.00 до 18.00 мск 21 мая в нескольких регионах страны были перехвачены и сбиты 30 украинских беспилотников. С 18.00 до 20.00 мск средства ПВО уничтожили еще 37 беспилотников.

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    22 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили еще четыре дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Несколькими часами ранее силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. До этого Собянин сообщал, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

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    21 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Иваново (Южный) отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    В столичных аэропортах работа возобновилась в 23.11 мск, в Иваново – в 22.32 мск, сообщила Росавиация в Telegram.

    Подчеркивается, что ограничения были вызваны необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

    Напомним, ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский ранее в среду уже вводились, снимались и вводились повторно.

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    21 мая 2025, 22:38 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву дроны

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он рассказал, что сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотников.

    В среду Собянин уже сообщал об атаках БПЛА. В аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на полеты. В ряде регионов России за три часа были сбиты и перехвачены 30 украинских беспилотников.

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    21 мая 2025, 18:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых дронах на подлете к Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще семи украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу, заявил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб, указал он в своем Telegram-канале.

    До этого сообщалось, что ПВО работает над городом Пушкино в Московской области. Ранее Минобороны сообщило о 34 сбитых дронах над Россией.

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    20 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В Москве арестовали зарубившего человека топором мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в столице поместили под стражу, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый атаковал хозяина квартиры с топором. Он нанес ему не меньше 15 ударов, после чего расчленил тело, упаковал в сумки и выбросил в безлюдных местах.

    Мужчина пояснил, что убил человека, чтобы завладеть его квартирой.

    Ранее жительница Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене.

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