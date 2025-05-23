В Москве нашли львенка редкой породы

Tекст: Алексей Дегтярев

Животному три месяца, его нашли в помещении в Окружном проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

При проверке удалось установить, что у владельцев отсутствуют документы, подтверждающие законность владения животным.

Азиатский лев включен в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле дикими видами (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения.

Животное передали в специализированную организацию для последующего обследования и содержания во взаимодействии с Росприроднадзором по Москве и Калужской области.

В феврале в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр для диких животных.