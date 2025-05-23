Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
В Москве нашли львенка редкой породы
В Окружном проезде столицы обнаружили детеныша редкого льва, которого передали в специализированную организацию, сообщили в городской прокуратуре в пятницу.
Животному три месяца, его нашли в помещении в Окружном проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
При проверке удалось установить, что у владельцев отсутствуют документы, подтверждающие законность владения животным.
Азиатский лев включен в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле дикими видами (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения.
Животное передали в специализированную организацию для последующего обследования и содержания во взаимодействии с Росприроднадзором по Москве и Калужской области.
В феврале в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр для диких животных.