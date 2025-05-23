Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Тбилиси обвинил Брюссель и Стокгольм в поощрении экстремистской идеологии в Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о финансировании постпредством ЕС и посольством Швеции «создания идеологической базы экстремизма в стране», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так он прокомментировал заявление НПО «Международная прозрачность – Грузия», которая назвала власти страны «нелегитимными».
Данное НПО финансируется названными дипломатическими миссиями.
«Называть «нелегитимной» избранную народом власть – это дезинформация, отрицание демократических институтов, создание идеологической базы экстремизма», – заявил глава высшего законодательного органа страны.
По словам Шалвы Папуашвили, «опасно, что представительства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма на деньги их граждан».
«Ответственность доноров – это не их выбор, а обязательство по международным правовым нормам», – подчеркнул он.