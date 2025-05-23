Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.0 комментариев
Грузия отказала во въезде представителю Евросоюза
Член делегации Евросоюза в Грузии Саймон Вандербрук не пропущен грузинскими пограничниками в страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на интернет-портал «Мтавари» («Главный»).
Причины отказа не уточняются.
Постпредство ЕС пока не комментировало это сообщение.
Отмечается, что дипломат курировал различные программы помощи, а также исполнение Соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, подписанное в 2014 году.
Пограничники отказали Вандербруку во въезде 21 мая, об инциденте стало известно в пятницу.