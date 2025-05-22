Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных слова в эфире
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала странные слова «беззлобие» и «хрюкостяг»
В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 вновь прозвучали загадочные слова: «беззлобие» и «хрюкостяг», вызвавшие обсуждение среди радиолюбителей.
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали два странных сообщения, передает «Лента.ру».
Первое слово, «беззлобие», появилось в 13:13, а спустя чуть больше часа в эфире прозвучало второе слово – «хрюкостяг».
Ранее, 19 мая, станция также активизировалась накануне телефонного разговора между президентами России и США, передав тогда слова «блефопуф» и «болтанка».
В апреле радиостанция УВБ-76 передала четыре загадочных слова: «Нептун», «тимус», «лисоплащ» и «нутобакс» в разное время дня.
В феврале эта же радиостанция, известная как «жужжалка», активировалась 46 раз, и в эфире прозвучали слова «дитя», «огрубение», «сучение», «буйнакск» и другие.
В декабре в эфире станции звучал гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского после появления символа и надписи.